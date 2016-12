Concert inedit cu Vertigo şi Old No.7

Publicul constănţean iubitor de muzică de calitate nu poate decât să salute iniţiativa cluburilor Phoenix şi SNC de a promova şi de a aduce pe scenă muzicieni şi trupe autohtone, pornind de la raţiunea că numele cele mai cunoscute nu sunt neapărat şi cele mai valoroase din punct de vedere artistic. Un exemplu minor l-ar constitui buna impresie de care s-au bucurat chiar de la început spectacolele unor trupe constăţene de rock şi blues, precum Foxy Lady ori Fortuneteller, dar şi faptul că spectatorii de la malul mării, care au o educaţie muzicală de apreciat, au reacţionat imediat, manifestându-şi atât curiozitatea pentru nou dar şi setea pentru original. Clubul Phoenix invită astăzi pe scenă două formaţii locale, Old No.7 şi Vertigo. Evenimentul este cu totul inedit întrucât ambele trupe interpretează numai preluări celebre, iar o parte dintre artişti, care au o vastă cultură muzicală, cântă în ambele proiecte, diferite doar prin stilul muzical abordat.

Old No. 7 este un proiect născut în 2007, care nu interpretează decît cover-uri din blues. Muzica sa, uşor ruptă ca stil, abordează un blues combinat cu heavy metal, mai precis un hard-blues mai modern, diferit de blues-ul clasic, mai cunoscut. Pe parcursul celor trei ani de existenţă, a susţinut 25 de spectacole în ţară, în majoritatea oraşelor iubitoare de rock pretenţios. Componenţa trupei s-a schimbat de-a lungul timpului, iar formula în care vor cânta astăzi este: Cristian Ilie - vocal, Dragoş Pitu - baterie, Tiberiu Duţu - chitară bass şi Cristi Broască - chitară. Cei din Old No.7 au apelat la Vertigo pentru a concerta în prezent pentru că, spun aceştia, le-a fost imposibil să găsească doi muzicieni serioşi cu care să-şi continue lucrul.

Trupa Vertigo abordează un rock melodic. Fapt inedit pe plan local, aceasta cântă doar preluări ale unor megatrupe celebre, însă toate melodiile sunt prelucrate de muzicienii constănţeni care vor, în acest mod, să-şi aducă aportul propriu, profesionist, la interpretare. Diseară vor putea fi ascultate piese celebre din repertoriul unor staruri precum Chris Rea, Beatles sau Deep Purple. Componenţa Vertigo este formată, pe lângă Cristi Ilie, din Dragoş Pitu - baterie, Virgil Stoica - chitară bass, Mugur Duţu - chitară şi Şandor Dombi - chitară. Cei cinci artişti intenţionează să înregistreze, anul viitor, câteva compoziţii despre care constănţenii să-şi aducă aminte cu plăcere, peste ani.

Un alt aspect de remarcat este faptul că solistul ambelor trupe, Cristian Ilie, este un nume legat de rock-ul constănţean, punctând istoria unor formaţii precum Cuarz, Voltaj, Roşu şi Negru, Krypton şi Comando. De fapt, constănţeanul a plecat la vârsta de 16 ani în capitală pentru a cânta şi s-a întos la 34 ani, după ce cei de la Voltaj şi-au „prostituat” rock-ul abordând un pop-electro comercial. Colegii săi de scenă din Vertigo nu au putut urma o carieră muzicală, însă rockerii „bătrâni” ( prin prisma pasiunii faţă de acest gen muzical şi al cunoştinţelor din domeniu) îi vor recunoaşte din unele trupe ale anilor ’80-’90 din oraş. Concertul celor două trupe constănţene va începe de la ora 21.00, iar preţul unui bilet este de 20 lei.