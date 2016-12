Concert Iris cu intrarea liberă, la Casa de Cultură

Săptămîna viitoare se anunţă a fi una fericită la malul mării, datorită îndrăgitei trupe Iris, care va concerta pentru constănţeni, luni seară, de la ora 19.00, la Casa de Cultură a Sindicatelor. Directorul instituţiei care va găzdui spectacolul, Gheorghe Ungureanu, vine, de Sfîntul Dumitru, cu o veste bună în întîmpinarea sărbătorii creştine de la începutul săptămînii următoare,: intrarea la concert va fi… liberă!

„În octombrie, ne dorim să fie un spectacol de două ore, de magnitudinea celor cu care v-am obişnuit. Sper ca pauza din ultima perioadă să fie un episod pe care să-l uităm repede. Ne-a ţinut Dumnezeu în poală, de aceea vorbiţi cu mine acum, şi nu despre mine\", spunea Cristi Minculescu la începutul lunii, înaintea concertului din Bucureşti, cînd trupa a lansat integrala cu cele 20 de albume ale grupului: 19 pe CD şi un DVD live, cu concertul „Athenaeum\". În prezent, Iris lucrează la un nou album, care conţine 14 piese, ce urmează să apară pe piaţă în toamna anului următor.

Foarte îndrăgit de constănţeni, vocalul trupei Iris, Cristi Minculescu, a fost sfătuit de medici să susţină cel mult un concert pe săptămînă, pînă în luna martie a anului viitor. Reamintim că acesta a suportat, în luna martie, o operaţie de transplant de ficat. Concertul pe care trupa Iris l-a susţinut, recent, la Sala Polivalentă din Bucureşti, a fost sold out. Cu o activitate muzicală de peste 30 de ani, Iris a debutat în anul 1977, cu albumul „Iris I\". Au urmat „Iris II\" (1987), „Iris III - Nu te opri\"(1988), „Iris IV\" (1989), „1993\", „The Best of\" (1993), „Lună Plină\" (1997), „20 De Ani\" (1997), „Mirage\" (1998), „2000\", „Athenaeum\" (2000), „Mătase albă\" (2001), „4Motion\" (2003) şi „Maxima\", în 2005.