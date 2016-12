Concert istoric pentru victimele uraganului Sandy

Paul McCartney cântând cu Nirvana, Bruce Springsteen cu Bon Jovi, Susan Sarandon preluând donaţii prin telefon alături de Chelsea Clinton, o pleiadă de staruri şi-au unit talentele, miercuri seară, la Madison Square Garden din New York, pentru un concert istoric în favoarea sinistraţilor uraganului Sandy. Bruce Springsteen şi grupul său E Street Band au deschis concertul intitulat 12-12-12, cu piesele ”Land of Hope and Dreams”, ”Wrecking Ball” şi ”My City in Ruins”, cea din urmă având o conotaţie specială, după uraganul care a devastat coasta nord-estică a SUA în luna octombrie. ”Acesta este un cântec pe care l-am compus pentru oraşul meu de adopţie, Ashbury Park din statul New Jersey”, a declarat Bruce Springsteen. Ashbury Park a fost grav afectat de uraganul Sandy.

După mai bine de cinci ore de concert, în faţa a peste 13.000 de spectatori entuziasmaţi, Paul McCartney a avut onoarea de a-l încheia, cântând mai întâi alături de Diana Krall, iar apoi invitându-i pe scenă pe Dave Grohl şi Krist Novoselic, cei doi membri supravieţuitori ai grupului Nirvana, pentru a interpreta împreună un cântec ce a fost compus special pentru acest concert. ”Recent, aceşti doi băieţi m-au rugat să cânt ceva cu ei. Ei nu mai cântaseră împreună de mulţi ani, iar eu am înţeles în cele din urmă că eram prins în mijlocul unei reuniri a trupei Nirvana”, a declarat pe scenă Paul McCartney. Înainte de acest moment final au urcat pe scenă Roger Waters, fostul basist al trupelor Pink Floyd, grupul The Who şi un Mick Jagger care a electrizat publicul. ”Aceasta este, probabil, cea mai mare reuniune a unor muzicieni britanici în vârstă, care cântă împreună la Madison Square Garden”, a glumit solistul trupei The Rolling Stones. Billy Joel, Alicia Keys, Chris Martin într-un duet surpriză cu Michael Stipe, solistul grupului R.E.M., Eddie Vedder, Kanye West au fost şi ei pe scenă, la fel ca actorii de comedie Jon Stewart şi Steve Colbert, dar şi Adam Sandler, care a oferit spectatorilor o versiune ireverenţioasă a baladei lui Leonard Cohen, ”Hallelujah”.

Printre vedetele care răspundeau la telefon pentru a primi donaţii s-au aflat Chelsea Clinton, Susan Sarandon, Whoopi Goldberg, dar şi starurile din serialele TV ”The Soprano’s / Clanul Soprano” şi ”30 Rock”, James Gandolfini şi Kenneth Parcell. În sală s-au aflat guvernatorul republican al statului New Jersey, Chris Christie, a cărui popularitate a crescut foarte mult în ultimele săptămâni şi omologul său din statul vecin New York, Andrew Cuomo. Concertul a fost transmis de 37 de posturi de televiziune din SUA şi de multe site-uri de streaming online şi posturi de radio. Show-ul va fi difuzat de 200 de posturi de televiziune internaţionale, potrivit organizatorilor, care mizează pe o audienţă globală de două miliarde de persoane. Locurile de la acest concert, care a reamintit de concertul organizat după atentatele din 11 septembrie 2001, s-au vândut extrem de repede, iar unele dintre ele au ajuns să fie revândute cu 10.000 de dolari pe internet. Toate încasările din concert şi cele aduse de comercializarea produselor derivate vor fi donate Fundaţiei Robin Hood.

Uraganul Sandy, care a lovit coasta nord-estică a SUA, pe 29 octombrie, a provocat peste 120 de decese, distrugând sau avariind grav sute de mii de locuinţe, clădiri de birouri şi numeroase infrastructuri. La şapte săptămâni după trecerea uraganului, zeci de mii de persoane sunt în continuare private de electricitate, apă caldă şi căldură, uneori de toate trei în acelaşi timp, iar autorităţile americane trebuie să găsească soluţii de relocare pe termen lung pentru mii de locuitori din zonele litorale devastate. Pe 7 decembrie, Casa Albă a cerut Congresului american să aloce 60,4 miliarde de dolari pentru a ajuta statele cele mai afectate.