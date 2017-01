Concert istoric The Rolling Stones la Havana

Trupa britanică The Rolling Stones a susținut, vineri seară, un concert în Havana care i-a făcut să vibreze pe zecile de mii de fani din Cuba, unde mare parte a muzicii rock internaționale a fost interzisă zeci de ani, concertul având loc la puțin timp după vizita președintelui SUA în această țară. A fost vorba despre un concert gratuit, la care au participat fanii declarați ai trupei, rockerii de o viață, care și-au ascuns pasiunea și dragostea pentru cei de la The Rolling Stones, precum și pentru alte formații ale genului.

Mick Jagger și-a salutat fanii în limba spaniolă, înainte de debutul concertului cu hitul din 1968 ”Jumpin' Jack Flash”. Concertul a avut loc la câteva zile după vizita istorică a președintelui SUA, Barack Obama, în Cuba. Zeci de mii de cubanezi au stat la coadă, ore în șir, pentru a pătrunde pe stadionul Ciudad Deportiva din Havana, cu o capacitate de 45.000 de locuri. ”Salut, Havana. Bună seara oamenilor mei din Cuba”, a declarat Jagger, înainte de spectacol. Formația a cântat 18 melodii, într-un concert ce a durat două ore, printre care s-au numărat cântece celebre, precum ”Sympathy for the Devil” și ”Satisfaction”. Spectacolul este văzut drept un alt semnal al unei schimbări reale în Cuba. Până acum 15 ani, Guvernul comunist din Cuba a interzis mare parte a muzicii rock și pop, catalogată ca subversivă și depravată. Cu toate acestea, Cuba s-a schimbat puternic în ultimii ani, mai ales în ultimele 18 luni, în timp ce procesul de reapropiere față de SUA s-a intensificat. Fanii au călătorit din colțurile îndepărtate ale Cubei și ale altor țări, pentru a participa la concertul pe care unii l-au numit „un moment istoric”. „A fost interzis. Nu i-am putut primi pe The Beatles și nici pe unii cântăreți din America Latină. Acum avem voie să ascultăm ceea de dorim”, a declarat un fan pentru BBC. „Vizita lui Obama și acum The Rolling Stones. Este un moment unic și istoric. Așa că, da, mă bucur că sunt aici”, a afirmat un alt fan. Joaquin Ortiz, un paznic în vârstă de 62 de ani, a declarat pentru Associated Press: „După ziua de azi pot muri. Asta a fost printre ultimele dorințe: să îi văd și să îi ascult pe cei de la The Rolling Stones”. The Rolling Stones au lansat un scurt video în care precizau faptul că spectacolul lor este un semn al schimbării Cubei: „Timpul schimbă totul. Suntem extrem de bucuroși să fim aici. Acum 10 ani acest lucru ar fi fost surprinzător”, a declarat Mick Jagger. Autoritățile cubaneze au declarat că s-au așteptat ca cel puțin o jumătate de milion de oameni să vizioneze primul concert al formației britanice în Cuba. Potrivit ziarului britanic ”Mirror”, concertul s-ar fi ținut în ciuda unei cereri a Papei Francisc de a-l opri, pentru că era organizat în Vinerea Mare. Vaticanul ar fi sugerat ca trupa să înceapă concertul după miezul nopții. Conform unei surse, „membrii trupei au încremenit când Vaticanul i-a contact prin intermediul unei scrisori - nu le-a venit să își creadă ochilor. Oricât și-ar fi dorit să nu îl supere pe Papă, aceștia aveau un contract și au dorit să și-l onoreze”.

Concertul formaţiei britanice este parte a turneului The Rolling Stones în America Latină. Intitulat America Latina Ole, acest turneu reprezintă o serie de concerte pe stadioane, fiind, în acelaşi timp, o continuare a celui pe care The Rolling Stones l-a susţinut în America de Nord în 2015. The Rolling Stones, înfiinţată la Londra, în 1962, este una dintre cele mai renumite formaţii rock din lume. Trupa este formată din Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts şi Ronnie Wood. The Rolling Stones a vândut peste 200 de milioane de albume în lumea întreagă şi a susţinut mii de concerte cu casa închisă. Pe 17 iulie 2007, formaţia The Rolling Stones a concertat şi la Bucureşti.

