Constănţenii care doresc să petreacă o seară de neuitat în compania muzicii evergreen, de toate genurile, de la blues la rock, pop, rap, oldies şi indie, sunt aşteptaţi, mâine, la Hafen Café, la concertul live al băieţilor de SuperMassive. Show-ul trupei SuperMassive este un tribut adus unor nume de referinţă din istoria muzicii precum The Beatles, Paul Anka, Elvis Presley, Coldplay, The Kooks şi The Fratellis.