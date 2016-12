Concert magic cu Strauss Festival Orchestra din Viena

09:00:10 / 09 Decembrie 2014

pt nr 1

Nu va stressati, acum 2 ani am cumparat cu o luna inainte biletele cele mai scumpe la acest concert, si am aflat in seara dinainte, pur intamplator, ca s-a anulat. Dar pe noi nu ne anuntase nimeni, nu s-a dat in presa locala informatia, nu a fost afisata la Casa de Cultura. Cu greu si certuri am reusit sa ne recuperam banii, asta pentru ca am mers acolo inainte de concert cu o zi. Daca mergeam in ziua spectacolului ne luam la revedere de tot. Neseriozitate la cote maxime, pe banii nostri care nu ne dau afara din casa.