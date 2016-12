Concert Ozzy Osbourne în România

„Părintele” heavy-metalului, Ozzy Osbourne, va concerta, la începutul lunii viitoare, la Zone Arena din Bucureşti. În deschiderea show-ului său vor cânta trupele româneşti Luna Amară şi Coma. Evenimentul se va desfăşura pe 2 octombrie, de la ora 19.00 şi face parte din turneul mondial de promovare a celui mai nou album semnat Ozzy Osbourne, „Scream”, lansat pe 15 iunie.

Preţul biletelor este: Categoria I (VIP) - 500 lei, Categoria a II-a (Golden Circle) - 250 lei, Categoria a III-a (Normal Circle) -150 lei.

Concertul este organizat de către City Fm, iar producătorul executiv al evenimentului este Fun Time Production.

Ozzy Osbourne s-a afirmat în anii ’70 ca solist vocal şi fondator al celei mai cunoscute formaţii de heavy-metal din lume, Black Sabbath, care a vândut peste 100 de milioane de albume la nivel mondial. Discografia sa cuprinde albume ca: “Blizzard of Ozz” (1980), „Diary of a Madman (1981), “Bark at the Moon” (1983), “The Ultimate Sin” (1986), “No Rest for the Wicked” (1988), “No More Tears” (1991), “Ozzmosis” (1995), “Down to Earth” (2001), “Under Cover” (2005), “Black Rain” (2007) şi “Scream (2010)”. Produs de Ozzy Osbourne şi Kevin Churko, albumul din acest an este primul material discografic pe care apare Gus G., noul chitarist al trupei.