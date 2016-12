Concert Paul Anka, în capitală

Un spectacol la care nu au putut visa iubitorii rock’n roll-ului din ţară aflaţi, astăzi, la vârsta a treia, devine realitate la începutul acestei veri, în România. Celebrul cântăreţ american al rebelei perioade din anii ‘60, Paul Anka, şi-a anunţat prezenţa în cadrul unui concert de excepţie, la Sala Palatului din capitală, pe data de 1 iunie, de la ora 20.00. Biletele vor fi puse în vânzare începând de mâine şi vor putea fi achiziţionate şi online, de pe site-ul eventim.ro. În funcţie de locul din sală, preţul unui bilet va costa între 90 şi 600 lei.

Născut pe 30 iulie 1941, într-o familie de emigranţi de origine libaneză, stabilită în Canada, Paul Anka s-a remarcat de-a lungul a trei generaţii nu doar pe scenă, ca solist, ci şi în calitate de compozitor şi actor. La sfârşitul anilor `50 şi începutul anilor `60, acesta cucerea topurile muzicale din întreaga lume cu hit-uri romantice precum „Diana”, „Lonely Boy” sau „Put Your Head On My Shoulder”. Artistul a semnat şi piesele altor mari artişti ca Tom Jones - „She’s a Lady” şi Frank Sinatra - celebra melodie „My Way”. În 1983 a compus, împreună cu regretatul megastar Michael Jackson, melodia „I Never Heard”, care a fost reeditată anul trecut şi ulterior lansată pe piaţa muzicală sub denumirea „This Is It”.