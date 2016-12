Concert Robin and The Backstabbers, la Constanţa

Trupa care a câştigat premiul juriului la concursul naţional „Stufstock Newcomers”, Robin and The Backstabbers, vine la Constanţa, pentru un super-concert care va avea loc pe 3 februarie, în clubul Pulse. Lansată în 2010, cu un stil inedit şi versuri inteligente, Robbin and The Backstabbers a devenit, extrem de rapid, una dintre cele mai apreciate trupe în cluburile rock din Bucureşti şi din ţară.

Recunoscută pentru piese precum „Vânătoare Regală”, „Iguana făcătoare de minuni” şi „Soare cu dinţi”, Robin and the Backstabbers este o sursă instabilă, imprecisă şi imprevizibilă de... zgomot, ale cărei eficienţă şi randament variază în funcţie de factori necunoscuţi, ce pot sau nu să includă preţul corzilor de chitară, al beţelor de tobe şi cel al promisiunilor nerespectate. Concertul lor la Constanţa este programat pentru ora 21.00, iar preţul unui bilet este de 15 lei.