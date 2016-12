Concert rock şi spectacol caritabil

Un spectacol caritabil, intitulat „Kids 4 Kids of Rock Reloaded”, se va desfăşura vineri, începând cu ora 20.00, în clubul Doors. Pe scenă vor urca formațiile constănţene Fade Escape, Trupa 9, 13 Cuvinte, M.o.D., To Be Continued, Seven Fusion K-Pop şi chitaristul Andrei Lucaci. Evenimentul face parte din campania umanitară „Dăruieşte bucurie”.

În cadrul aceluiaşi proiect, sâmbătă, începând cu ora 18.00, la Casa de Cultură a Sindicatelor are loc megaspectacolul caritabil „Dăruieşte bucurie”, susţinut de 100 de copii de la Total Dance Center, elevi de la Colegiul Naţional de Arte „Regina Maria”, trupa Alb Negru, Mihai Trăistariu şi formaţia propriei lui şcoli, „eMenti Star Academy”. Spectacolul caritabil se va încheia în... hohote de râs cu Doru Octavian Dumitru. Biletul de acces costă 40 de lei.