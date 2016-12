Concert Sabaton la The Silver Church din capitală

Un eveniment de interes pentru pasionaţii sonorităţilor „dure”: trupa suedeză Sabaton şi scoţienii de la Alestorm vor concerta, pe 17 noiembrie, în clubul The Silver Church din capitală. În deschidere vor urca pe scenă trupele Steelwing (Suedia) şi Bolthard (România). Biletele se pot procura de pe site-ul eventim.ro sau de la magazinele Germanos, Vodafone şi librăriile Humanitas.

Formată în 1999, Sabaton este una dintre cele mai importante formaţii suedeze ale noului val din sfera power şi heavy metal, ce abordează teme istorice, cu precădere din timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Primele piese au fost înregistrate în studioul celebrului Peter Tägtgren (Hipocrisy/Pain), cel care a lucrat şi pentru formaţii celebre precum: Dimmu Borgir, Immortal, Amon Amarth, Children of Bodom, Skyfire sau Celtic Frost. A fost începutul unei bune colaborări, astfel că toate cele şase albume din discografia formaţiei au fost înregistrate avându-l pe Peter T. la butoane. Cel mai nou album al suedezilor, „Coat of Arms”, a fost lansat pe 21 mai, ocazie cu care Sabaton a pornit, din data de 27 august, într-un important turneu european ce cuprinde peste 60 de concerte în 23 de ţări, printre care şi România.

Alestorm continuă drumul deschis de veteranii de la Running Wild şi practică un folk/ power metal (autointitulat „pirate metal”) şi a fost formată în 2004, sub numele de Battleheart. Odată cu semnarea unui contract cu Napalm Rec. aceştia îşi schimbă numele în Alestorm, nume sub care au lansat două materiale discografice. Temele abordate de scoţieni se învârt în jurul aventurilor şi poveştilor marinăreşti, chefurilor şi intrigilor amoroase, iar în pieselor lor se găsesc instrumente ce degajă bună-dispoziţie precum clapele, vioara sau cimpoiul.

Bolthard a fost formată în 2004 şi încearcă un mix de old school thrash metal şi death metal în zona Six Feet Under, iar Steelwing este o tânără formaţie suedeză de heavy metal (formată în 2009) care a reuşit să deschidă turneul european din acest an al germanilor de la Blind Guardian.