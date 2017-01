Concert simfonic extraordinar, dedicat Mării Negre

Un concert simfonic extraordinar, al cărui program a cuprins fragmente din creaţia unor mari compozitori români, a celebrat, vineri seară, în sala de spectacole a Teatrului Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski”, Ziua Internaţională a Mării Negre. Organizat de Consiliul Judeţean Constanţa (CJC), acest eveniment festiv de excepţie a reunit oficialităţi, directori de instituţii, personalităţi de seamă din domeniul cultural-artistic şi social-politic. Din rîndul celor prezenţi au făcut parte vicepreşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Cristinel Dragomir, şeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară, prof. univ. dr. Mircea Pătruţ, directorul general al Institutului Naţional de Cercetare şi Dezvoltare Marină (INCDM) „Grigore Antipa“ (INCDM) Constanţa, dr. Simion Nicolaev, directorul Muzeului de Artă, dr. Doina Păuleanu, directorul Direcţiei Judeţene Constanţa a Arhivelor Naţionale, dr. Virgil Coman şi mulţi alţii.

Amfitrionul manifestării a fost maestrul Constantin Acsinte, directorul Companiei de Operă-Simfonic din cadrul Teatrului Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski”. „ Au trecut mai bine de 2500 de ani de cînd grecii din Millet, în călătoriile lor pe mare, erau atraşi de adăpostul oferit de golful Mării Negre, cunoscută atunci sub numele de Pontus Euxinus. A treia mare ca suprafaţă în Europa, după Marea Mediterană şi Marea Nordului, Marea Neagră a devenit noua frontieră a Uniunii Europene. Îngăduitoare şi blîndă, marea este, în acelaşi timp, periculoasă şi ameninţătoare, doar cei tari şi cei viteji pot intra în graţiile sale, totuşi, dintre cei tari, numai cei vicleni, iar dintre cei viteji, numai cei cumpătaţi”, a spus Constantin Acsinte. Deschiderea oficială a evenimentului i-a aparţinut vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa, Cristinel Dragomir: „Dobrogea, un teritoriu simbol al cooperării prin excelenţă, ne provoacă pe toţi cei care trăim la malul Mării Negre să facem din Pontus Euxinus ceea ce a fost în cea mai mare a istoriei: un loc de întîlnire şi împăcare a contrariilor şi prin mandatul acordat de colectivităţile pe care le reprezentăm, un model contemporan de multiculturalitate, de transformare a bazinului său în pivotul geopolitic al secolului XXI. Regiunea Mării Negre devine o punte de stabilitate către Europa de Est, Caucazul de Nord, Asia Centrală şi Orientul Mijlociu”. Vicepreşedintele CJC, Cristinel Dragomir, a adăugat: „Nouă ne plac mai mult faptele şi mai puţin vorbele, dovada care vine în sprijinul acestei afirmaţii este că noi, Consiliul Judeţean Constanţa, printr-o implicare activă, prin eforturi constante şi susţinute, am reuşit să materializăm iniţiativa lansată de Congresul Puterilor Locale şi Regionale al Consiliului Europei, acum doi ani, în cadrul conferinţei ce a avut loc la Constanţa. Îmi face o deosebită plăcere să aduc în atenţia dvs., cu prilejul acestei sărbători a Mării Negre, că la data de 26 septembrie a acestui an a fost constituită Asociaţia Euroregiunii Marea Neagră, iar Consiliul Judeţean Constanţa deţine preşedinţia acesteia. Euroregiunea Mării Negre este o structură de cooperare transfrontalieră pentru promovarea siguranţei maritime, managementul integrat al zonei costiere, protecţia mediului, transport şi nu în ultimul rînd, un liant de bază pentru multiculturalitate, un mijloc eficient de cunoaştere a proiectelor ce vor fi derulate, un stimulent al dezvoltării locale şi regionale în zona Mării Negre”.

Iniţiativa CJC, salutată de personalităţile Constanţei

Concertul susţinut de orchestra simfonică a Teatrului Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski”, condusă de maestrul dirijor Radu Ciorei, a inclus partituri din creaţia simfonică românească, extrem de bine alese de către marele dirijor constănţean. Rapsodia a II-a de George Enescu, Trei dansuri româneşti de Theodor Rogalski, Dansuri din opereta Lysistrata de Gherase Dendrino, Jocuri Populare Româneşti din Transilvania de Constantin Silvestri, Fragmente din coloana sonoră a filmului „Mihai Viteazul”, precum şi Rapsodia I de Enescu, interpretate impecabil de orchestra simfonică a teatrului, au emoţionat şi captivat publicul pînă la ultimele acorduri. Aleasa audienţă a asistat cu încîntare la o demonstraţie de virtuozitate a neobositului şi talentatului dirijor Radu Ciorei, aflat la pupitrul orchestrei care a abordat fragmente muzicale ce au redat, parcă, ceva din sunetul şi stările mereu fascinantei mări. Finalul concertului – Rapsodia I de George Enescu - a ridicat publicul în picioare, care a ovaţionat şi aplaudat îndelung. „Ziua Internaţională a Mării Negre mi se pare un lucru foarte important pentru că ea, de fapt, a determinat apariţia, dezvoltarea şi evoluţia acestui oraş. În fond, este un oraş legat de mare şi seamănă mai degrabă cu celelalte mari porturi ale lumii decît cu multe alte oraşe din România”, a subliniat directorul Muzeului de Artă, dr. Doina Păuleanu.