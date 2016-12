Concert simfonic special, în acorduri de corn

Teatrul Naţional de Operă şi Balet (TNOB) „Oleg Danovski” a pregătit publicului de la mare, la final de săptămână, un program atractiv şi divers, în cadrul căruia s-au regăsit un concert simfonic, un spectacol muzical-coregrafic „Amor caliente” şi o operetă celebră - „Văduva veselă”, de Lehar.

Weekend-ul a fost prefaţat, vineri seară, de un concert simfonic inedit, sub bagheta maestrului Radu Ciorei, cu doi invitaţi speciali: corniştii Petrea Gîscă, profesor universitar la Iaşi, şi discipolul său Mihai Sîrbu, manager al Filarmonicii de Stat din Botoşani. Seara s-a deschis cu Simfonia nr. 27 în Sol major de Joseph Haydn (1732-1809), apoi pe scena TNOB au urcat cei doi invitaţi, protagonişti ai Concertului pentru 2 corni şi orchestră în Fa major, de Antonio Vivaldi (1675-1741). După aceea, pe scenă a revenit maestrul Petrea Gîscă, cu emoţionanta „Nocturnă” pentru corn şi orchestră în Mi bemol major, de Gheorghe Păunescu (1912-1990).

„NOCTURNĂ” PENTRU PAUL STAICU „Din 2004 nu am mai fost la Constanţa. Îmi face mare plăcere să revin lângă această orchestră, pentru că eu acum 20 de ani, prin anii '90, am colaborat cu orchestra, alături de care am cântat şi în turnee”, a spus cornistul Petrea Gîscă. Referitor la programul serii de vineri, acesta a precizat: „Am cântat prin ţară concertul din Vivaldi şi sperăm să mai revenim cândva aici. „Nocturna” de Păunescu i-a fost dedicată lui Paul Staicu, cel care a înfiinţat orchestra simfonică din Constanţa (n.r. - Paul Staicu, care a urmat Conservatorul din Praga, la clasa de corn şi dirijat, pe care l-a absolvit cu „Magna cum Laude”, a venit la Constanţa în anul 1978). Gheorghe Păunescu i-a fost profesor la Conservatorul din Bucureşti, în anii ’50, şi i-a dedicat această „Nocturnă”. Paul Staicu a cântat-o prima dată cu pian, la Festivalul Internaţional al Tineretului de la Braşov”.

Referitor la prezenţa pe aceeaşi scenă alături de discipolul său, cornistul Petrea Gîscă a subliniat: „E frumos să cânt alături de fostul meu student, pe aceeaşi scenă. Mă simt mai tânăr şi, totodată, mândru că ucenicii mă întrec. Acesta este visul unui profesor”.

TURNEU CU CONCERTUL PENTRU DOI CORNI PRIN ŢARĂ „Este o bucurie să cânt alături de domnul profesor. Este pentru prima dată când sunt solist la Constanţa. Acesta este cel de-al 12-lea concert pe care îl susţinem împreună, în ultimele patru luni: Bucureşti, Cluj, Braşov, Ploieşti. E o mare bucurie şi onoare că am cântat aici, la Constanţa”, a spus cornistul Mihai Sîrbu, aflat la cel de-al doilea mandat de manager al Filarmonicii de Stat din Botoşani.

După pauză, publicul meloman s-a delectat cu Simfonia nr. 5 în Si bemol major, a compozitorului Franz Schubert (1797-1828).