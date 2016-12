Concerte de hip-hop

La puţin timp după ce B.U.G. Mafia a „incendiat” clubul constănţean Two, pe aceeaşi scenă, săptămâna viitoare, sunt aşteptaţi cei mai buni raperi din România, cei de la Paraziţii! Cheloo, Ombladon şi Freakadadisk vor isteriza Constanţa, în mod liber şi necenzurat, pe data de 5 februarie.

Cei care preferă „schimbarea” pentru un hip-hop comercial pot opta, în aceeaşi zi, pentru o întâlnire gratuită cu Puya, în club Wish. Tot în Wish va fi „locul potrivit”, pe data de 12 februarie, când Guess Who va demara, alături de Spike, la Constanţa, un nou turneu naţional intitulat „Tu-R\", pentru a promova atât un nou single ce urmează să fie lansat în luna aprilie, cât şi albumul „Probe Audio“. În cazul tuturor acestor concerte, organizatorii promit show-uri de excepţie, pentru ca distracţia să fie completă.