Concerte de weekend, pe litoral

Weekend-ul acesta, petrecerile se vor ţine... lanţ, după cum ne-am obişnuit încă de la începutul sezonului estival. Astfel, pe parcursul celor două zile, muzica pentru toate gusturile va răsuna pe tot litoralul românesc. Amatorii de recitaluri live îi vor putea auzi pe veteranii de la Proconsul, sâmbăta seara, la Tribute Summer Residence, din staţiunea Mamaia. Prima trupă din România, care a câştigat trofeul „Cerbul de Aur”, are toate garanţiile posibile pentru ca show-ul programat să înceapă la ora 24.00, să fie unul de neuitat. Biletele pot fi achiziţionate la preţul de 20 de lei.

Boema atmosferă din Vama Veche se va împleti, tot sâmbătă, cu acorduri de folk, la Bongo Art Club, unde sunt aşteptaţi Ţapinarii. Cu un stil inconfundabil, promovat continuu, încă de la lansare, din 2001, evoluţiile live semnate de Cosmin Covei şi Adrian Tănase abundă de culoare şi inspiraţie. Startul la distracţie se dă, pentru toată lumea, întrucât intrarea este liberă, de la ora 23.00.

Fanii indie-ului sunt invitaţi, sâmbătă, tot de la ora 23.00, tot în Vama Veche, la Papa la Şoni, unde atmosfera va fi întreţinută de Les Elephants Bizzares. Colegi de scenă cu Moby şi Motorhead, la B’EstFest, Cătălin Rădoi (Proka), Mihai Marin, Ştefan Matei, Claudiu Ştirbei şi Nicolae Cazacu (Nae), se bucură de o deosebită notorietate în rândul împătimiţilor rock-ului alternativ.

SERI DE JAZZ Oasys by Vega, din staţiunea Mamaia, va fi, sâmbătă, cartierul general al fanilor jazz-ului de pe litoral. Recitalul, care va debuta la ora 23.30, va purta semnătura Butterflies In My Stomach. Trupa, care abordează un gen muzical presărat cu elemente de funk, jazz, electro, trip-hop şi chill, este recunoscută pentru prestaţii live de calitate deosebită.

Jazz-ul „se va face auzit” şi duminică, de această dată în Vama Veche, la Papa la Şoni, unde Tiptil va destinde atmosfera începând cu ora 23.00. Bujor (chitară bas, contrabas), Ciprian (tobe), Creţu (chitară), Adina Dură (voce), Raluca Staicu (voce) promit un recital de vis, aşa cum au obişnuit publicul la numeroasele lor apariţii în cluburi din Bucureşti precum: Expirat, Fabrica sau El Comandante.