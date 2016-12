Concerte de weekend pentru îndrăgostiţi

Pentru a nu rata cumva ocazia să speculeze la maximum sărbătoarea de import „Valentine’s Day”, constănţenii pot opta, în aceste zile, pentru o gamă largă de posibilităţi de a se distra. Pentru că evenimentul trebuie acompaniat în ritmuri romantice, de Sf. Valentin, în Centrul Comercial Tom, îndrăgita trupă Direcţia 5 va susţine, începând cu ora 12.30, un concert special în cadrul căruia vor putea fi ascultate cele mai frumoase piese de dragoste din repertoriul formaţiei.

Un alt eveniment dedicat Zilei Îndrăgostiţilor care atrage atenţia printr-un program inedit este petrecerea tematică din clubul Two, unde ritmul de dans va fi dat, sâmbătă seara, chiar de către campionii României la dans modern, care vor sosi în piaţa Ovidiu alături de maestrul lor, “legenda Dansurilor moldoveneşti”, Iurie Braiş, personalitate mondială a acestei arte care, după peste două decenii dedicate performanţelor internaţionale, şi-a deschis, la Constanţa, propria şcoală de dans. Dacă muzica şi atmosfera se vor ridica la nivelul artei în selecta companie a celor amintiţi, organizatorii serii, Răzvan Mocioi, managerul clubului Two, şi Cătălin Niţulescu, reprezentantul Camibo, dezvăluie o parte din „surprizele” cele mai diverse dedicate constănţenilor care vor lua parte la tombola organizată în cursul serii: un weekend la munte, cine romantice, bijuterii din aur alb, abonamente la sală, haine, cristale, feng-shui, produse cosmetice, servicii auto şi chiar... masaje erotice! În plus, clubul va fi amenajat cu ornamente florale, iar petrecăreţii vor fi îndulciţi cu tort, după miezul nopţii. În plus, spectatorii se vor putea delecta cu o prezentare de haine din gama Atmosphere, iar cei mai „nebuni” dintre îndrăgostiţi îşi vor putea imortaliza sentimentele... într-o sesiune de tatuaje. Preţul unei astfel de distracţii al cărei motto este „Free hugs” (Îmbrăţişări libere) este de 15 lei.

Cei care vor alege Clubul Crush pentru o astfel de seară vor găsi o atmosferă cu adevărat de sărbătoare pentru că acesta aniversează patru ani de super-petreceri şi îl vor putea întâlni pe scenă pe Brad Lee, solistul celebrei trupe a anilor ’80, Boney M. În plus, va urma şi un spectacol de prezentare de modă cu Daniela Crudu, Rose Marie, Nicoleta Macarencu, Roxana D. şi Natalia Mateuţ.

Notele pătimaşe de saxofon, pe ritmurile calde ale viorii, vor stârni pasiuni, sâmbătă seara, în clubul Wish, pe scena căruia se va desfăşura un concert live al celor de la Sun Stroke Project & Otilia Tira. În aceeaşi seară, dragostea va pluti în aer şi în cluburile One Club & Lounge, Next, La Bebe şi în Friends.