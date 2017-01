Concerte de zile mari la Spellground Festival!

A mai rămas puțin până la cel mai mare și mai așteptat eveniment muzical internațional care va avea loc vara aceasta, în premieră, la Marea Neagră: Spellground Festival. Timp de trei zile, între 12 și 14 august, în cel mai aglomerat weekend de pe litoralul românesc, Constanța se va transforma într-o scenă imensă. Editors, Biffy Clyro, The Kooks, Royksopp, Oscar and the Wolf, Fritz Kalkbrenner, Dennis Ferrer, dar și românii de la Robin and the Backstabbers, Les Elephants Bizzares, Byron, Coma și Grimus vor cânta la Constanța, pe cele trei mari scene amplasate în campusul Universității „Ovidius” și pe plaja din Năvodari.

Dacă vreți să fiți în miezul evenimentelor, grăbiți-vă să vă luați bilete sau abonamente, deoarece festivalul atrage iubitorii de muzică din Brazilia, Macedonia, Olanda, Serbia, Franța, Ucraina, Polonia, Austria, Grecia, Rusia, Germania, Turcia și Bulgaria.

Biletele pentru o zi la Spellground Festival costă acum 160 de lei, cu toate taxele incluse. Abonamentele, la prețul de 330 lei (taxe incluse), și VIP 3-Day Pass, la prețul de 500 lei (taxe incluse), pot fi cumpărate pe http://www.eventim.ro, în rețeaua de distribuție Eventim sau pe http://www.bilete.ro, în oficiile Poștei Române, în magazinele Inmedio semnalizate cu Bilete.ro și în magazinele Germanos.

Copiii până în 12 ani au acces gratuit la festival, atât timp cât sunt însoțiți de un adult.

