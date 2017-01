Concerte la inaugurarea Muzeului Grammy

Foo Fighters, John Mayer şi B.B. King vor concerta la inaugurarea Muzeului Grammy din Los Angeles, pe data de 3 decembrie. Cu această ocazie se vor anunţa şi nominalizările pentru Premiile Grammy, care vor cuprinde şi cîteva categorii nou introduse pentru această ediţie aniversară. Gazdele galei din seara de 3 decembrie vor fi Mariah Carey, L.L. Cool J şi Taylor Swift. Localizat în complexul L.A. Live, la intersecţia străzilor Olympic şi Figueroa, muzeul, care acoperă o suprafaţă de 3.000 de metri pătraţi, va prezenta vizitatorilor imagini din culisele galelor Premiilor Grammy, oferind în plus patru etaje de prezentări multimedia ce explorează toate genurile muzicale, procesul creativ, arta şi tehnologia procesului de înregistrare şi istoria premiilor.

Lansarea muzeului constituie punctul culminant al sărbătorilor prilejuite de împlinirea a 50 de ani de la crearea Premiilor Grammy, în 2008. Încasările obţinute din vînzarea biletelor vor fi donate muzeului Grammy. Premiile Grammy, iniţial numite Gramophone, sînt decernate anual, de National Academy of Recording Arts and Sciences, pentru realizări excepţionale în industria muzicii. Premiile sînt considerate drept cea mai prestigioasă distincţie muzicală, National Academy of Recording Arts and Sciences din SUA reprezentînd echivalentul Academiei Americane de Film, care decernează Oscarurile. Gala Grammy, creată în anul 1958, are loc de obicei în luna februarie. A 51-a ediţie a Premiilor Grammy a fost programată pe 8 februarie 2009, la Centrul Staples din Los Angeles.