Concerte și jocuri marinărești la Cernavodă

Locuitorii orașului Cernavodă sunt invitați de Primărie, de luni, 15 august, la „Zilele orașului“. Cu acest prilej, părinţii şi bunicii sunt aşteptaţi să-şi însoţească copiii şi nepoţii în Parcul Central şi la Casa de Cultură din Cernavodă, unde celor mici li se pregătesc jocuri, spectacole şi concursuri distractive. Manifestările vor debuta, luni, la Căminul pentru persoane vârstnice, cu un spectacol intitulat „Respect pentru seniorii orașului”, susținut de ansamblul folcloric „Mugurelul”. De asemenea, locuitorii sunt invitați să viziteze miercuri, 17 august, nava militară Monitorul 47 “Mihail Kogălniceanu” și Vedeta Blindată 177 “Opanez”. Echipajele celor două nave vor participa la o serie de jocuri marinărești: fuga în sac, trasul la parâmă, fuga cu oul în lingură și confecționarea de noduri marinărești. Zilele orașului se vor încheia duminică, 21 august.

IATĂ PROGRAMUL COMPLET AL „ZILELOR ORAȘULUI“

Luni 15.08.2016:

- 09.30 - 12.00 Spectacol “RESPECT PENTRU SENIORII ORAȘULUI” - susținut de ansamblul folcloric “Mugurelul” la Căminul pentru persoane vârstnice Cernavodă;

- 10.00 - 13.00 Campionatul de volei fete „Axiopolis” 2016. Vor evolua următoarele echipe: „Laguna” Constanța, „SLEN” Medgidia și „Axiopolis” Cernavodă. Locul desfășurării competiției: Baza Sportivă „Axiopolis”

- 14.00 - 16.00 Campionatul de Bowling - startul competiției sala MGM

- 16.00 - 19.00 Divertisment pentru copii;

- 19.00 - 21.00 Spectacolul artistic susținut de artiștii Casei de Cultură “I.D. Chirescu” Cernavodă și de către artiștii invitați.

- 21.00 - 23.30 Program artiști profesioniști :

# 3 Sud Est;

# Gabriel Cotabiță;

# Gheorghe Gheorghiu

# Pepe

*Foc de artificii

* Lasere în aer liber la scenă.

Locul de desfășurare: piațeta din fața Primăriei

Marți 16.08.2016:

- 09.30 - 11.30 “Feeria Inocenței”, eveniment interactiv susținut de către ansamblul “Audeo” pentru copii beneficiari ai Centrului de Terapie și Asistentă Educațională Cernavodă în parteneriat cu “Save the dogs and other animals”;

- 14.00 - 16.00 Campionatul de Bowling - sala MGM

- 16.30 - 19.00 Vizită la bordul navelor militare: Monitorul 47 “Mihail Kogălniceanu” și Vedeta Blindată 177 “Opanez”. Locația: Gară Fluvială Cernavodă.

- 19.00 - 22.00 “Seara de folclor“ susținută de ansamblul folcloric “Mugurelul” al Casei de Cultură “I.D.Chirescu” Cernavodă și de către ansamblurile folclorice din județ.

- 22.00 - 23.00 Spectacol susținut de trupa “Today”, muzică și dans.

- Locul de desfășurare: piațeta din fața Primăriei

Miercuri 17.08.2016:

- 09.00 - 12.00 Vizită la bordul navelor militare: Monitorul 47 “Mihail Kogalniceanu” și Vedeta Blindată 177 “Opanez”. Locația: Gara Fluvială Cernavodă.

- 10.00 - 11.00 Participarea echipajelor celor două nave la o competiție de “jocuri marinăresti”: fugă în sac, trasul la parâmă, fugă cu oul în lingură și confecționarea de noduri marinărești. Activitatea se desfășoară pe Stadionul “Ideal” Cernavodă.

- 10.00 - 12.00 Cupa de Șah Amatori - “Gânditorul”

- 14.00 - 16.00 Campionatul de Bowling - sală MGM

- 16.00 - 18.00 Vizită la bordul navelor militare: Monitorul 47 “Mihail Kogalniceanu” și Vedeta Blindată 177 “Opanez”.Locația: Gară Fluvială Cernavodă.

- 17.00 - 19.00 Două scenete pregătite de către regizorul - actor Bogdan Burduf;

*SEARĂ DE TEATRU - „AMANTA” de A.D. HERTZ- se desfășoară în sala de spectacole a Casei de Cultură “I.D. Chirescu”, Cernavodă;

- 19.00 - 21.00 - Premierea sportivilor cernavodeni, pe scena special amenajată în piațeta din fața Primăriei

- Demonstrație Kangoo jumps, Zumba, arte marțiale (Giurcă Cezarină, Mircea Stoian, Bulilete)

- 21.00-23.00 - “Galele Muzicii Folk”, Cernavodă-2016, ediția a IV-a :

• Trupa “Plai Dobrogean”- Medgidia ;

• Trupa “Tandem”-Constanța;

• Trupa “Arhaic”-Teleorman;

• Walter Ghicolescu

• Florin Tomici;

• Ana Dumitru;

• Cezar Petrovici;

• Ovidiu Mihăilescu (Mix Music)

• Locul de desfășurare: piațeta din fața Primăriei

Joi 18.08.2016:

- 10.00 - 14.00 - Festivalul de muzică ușoară “Axiopolis” - ediția a VIII-a, Cernavodă. Activitatea se desfășoară în sală de spectacole a Casei de Cultură “I.D. Chirescu”, Cernavodă. Prezentator: Adriana Adelaida Hoidrag;

- 14.00 - 16.00 Campionatul de Bowling - sala MGM

- 19.00 - 21.00 - “Gala Laureaților” festivalului de muzică ușoară “Axiopolis”, ediția a VIII-a Cernavodă, 2016.

- Această activitate se va desfășura pe scena special amenajată în piațeta din fața Primăriei:

- 21.00 - 23.00 - “Galele Muzicii Folk”, Cernavodă-2016, ediția a IV-a:

• Trupa “Arhaic”-Teleorman;

• Ana Dumitru;

• Florin Tomich;

• Corneliu Popescu;

• Walter Ghicolescu;

• Tatiana și Marius Ojoc;

• Cezar Petrovici;

• Florin Chilian

• Locul de desfășurare: piațeta din fața Primăriei

Vineri 19.08.2016:

- 10.00 - 11.00 - Simpozion - aniversarea a 60 de ani de la descoperirea “Gânditorului”. Evenimentul va avea loc sala de spectacole a “Casei de Cultură “I.D. Chirescu” Cernavodă. Muzeograf Ana Olivia Rotaru.

- 11.00 - 13.00 - Cenaclul literar “Mircea Eliade” se va reuni în holul primăriei, cu acest prilej vor fi prezentate cele mai noi creații ale membrilor săi și vor fi acordate premiile câștigătorilor concursului “Porni Luceafărul”, ediția a XI-a. Lansarea volumului de carte “Gânditorul și scriitorul”. Evenimentul va avea loc în sală de spectacole a Casei de Cultură “I.D. Chirescu” Cernavodă. Invitați: Adrian Cârlescu, Sorin Colesniuc, Valentina Voinea, George Pites, Ovidiu Dunăreanu, Costache Tudor.

- 14.00 - 16.00 Campionatul de Bowling - sala MGM

- 17.00 - 18.00 - “PARADA ETNIILOR DOBROGENE” - Defilarea pe centrul civic al orașului Cernavodă și parada costumelor populare tradiționale românești și a celor aparținând naționalităților etnice din România, de către artiștii Casei de Cultură “I.D. Chirescu” Cernavodă și a artiștilor invitați din localitățile: Medgidia, Ovidiu, Hârșova, Cumpăna, fanfara “Axiopolis” a Casei de Cultură “I.D. Chirescu”.

- 18.00 - 21.00 - Spectacolul portului, dansului și cântecului tradițional popular românesc și al etniilor ce trăiesc în Dobrogea. Program de muzică și dansuri populare românești, turcești, tătărăști, lipovenești, țigănești și aromâne ce conviețuiesc în Dobrogea. Prezentare gastronomică.

- 21.00 - 23.00 PROGRAM ARTIȘTI PROFESIONIȘTI:

# Nicu Paleru;

# Constantin Enceanu;

# Ștefania Rareș;

# Mahala Răi Bandă.

• Locul de desfășurare: piațeta din fața Primăriei

Sâmbătă 20.08.2016

- 09.00 - 11.00 - “Nunta de aur” - aniversarea familiilor ce au împlinit 50 de ani de căsătorie. Activitatea se va desfășura în sala de spectacole a Casei de Cultură “I.D. Chirescu”, Cernavodă.

- 10.00 - 12.00 - Parteneriat Internațional - vizita militarilor americani, demonstrații sportive. Activitatea se va desfășura pe scena special amenajată în piațeta din fața Primăriei.

- 17.00 - 20.00 - Divertisment pentru copii.

- 19.30 - 20.30 Formația “Ime” - solist Cristina Marinescu

- 20.30.23.30 PROGRAM ARTIȘTI PROFESIONIȘTI :

# Ana Lesko;

# Pact (Leo Iorga și Adi Ordean);

# Andreea Antonescu;

• Locul de desfășurare: piațeta din fața Primăriei

Duminică 21.08.2016

- 09.00 - 11.00 Întâlnirea anuală a foștilor fotbaliști (old boys) și susținerea unui meci de fotbal demonstrativ urmat de decernarea diplomelor de merit. Acțiunea va avea loc pe terenul de fotbal din cadrul bazei sportive “Axiopolis” Cernavodă;

- 10.00 - 13.00 Campionatul de Bowling - sala MGM - finală

- 11.00 - 13.00 Întâlnirea “Fiilor Orașului” - Sala 10

- 20.30 - 23.30 PROGRAM ARTIȘTI PROFESIONIȘTI

# Trupa Zero;

# Marina Florea;

# DJ Morris

# Andra Apostu (X Factor)

*Foc de artificiisi

* Lasere în aer liber la scenă.

• Locul de desfășurare: piațeta din fața Primăriei