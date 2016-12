Concertele lui Michael Jackson, în pericol de a fi anulate

Un organizator de concerte intenţionează să îl dea în judecată pe Michael Jackson, pentru a-l împiedica să-şi susţină concertele programate la Londra, susţinînd că deţine un contract semnat de regele muzicii pop care nu îi permite acestuia să concerteze pînă în iulie 2010. Compania AllGood Entertainment Inc, cu sediul în New Jersey, a semnat, în noiembrie 2008, un contract cu Frank DiLeo, managerul lui Michael Jackson, care stipulează că acesta va cînta pe 3 iulie 2010, împreună cu fraţii săi din trupa Jackson Five şi cu sora lor, Janet Jackson, pe Stadionul Texas. Potrivit acestui contract, Michael Jackson nu va putea să susţină niciun alt concert înainte de show-ul de reunire al familiei Jackson.

AllGood Entertainment le-a trimis cîte o scrisoare de încetare a activităţii atît lui Frank DiLeo, cît şi directorilor companiei AEG Live, cu care Michael Jackson a semnat pentru susţinerea celor 50 de concerte în Londra, la O2 Arena, începînd din luna iulie. În această scrisoare, reprezentanţii AllGood Entertainment avertizează asupra faptului că acel contract semnat anterior cu Frank DiLeo îl împiedică pe Michael Jackson să susţină concertele pentru care a semnat cu AEG Live. O sursă din AEG Live a recunoscut faptul că firma lui a fost contactată în acest sens, dar afirmă că pretenţiile companiei AllGood Entertainment sînt lipsite de sens. Aceeaşi sursă a declarat că repetiţiile continuă în Los Angeles pentru pregătirea concertelor de la O2 Arena din Londra din luna iulie. AllGood Entertainment intenţionează să depună o acţiune în justiţie la Curtea Federală, după ce toate încercările de negociere cu Michael Jackson, ce ar fi permis susţinerea concertelor de la Londra, au eşuat. Concertul de reunire a familiei Jackson i-ar fi adus lui Michael Jackson un beneficiu de pînă la 30 de milioane de dolari. Însă şi concertele din Londra ale lui Michael Jackson reprezintă un eveniment fără precedent. Reprezentanţii AEG Live au declarat că, în total, aceste concerte se vor bucura de cea mai mare audienţă pe care un artist a avut-o vreodată într-un singur oraş. În vîrstă de 50 de ani, Michael Jackson este unul dintre artiştii cu cele mai mari vînzări de albume din toate timpurile.