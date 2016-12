Concertele lunii februarie

Luna februarie aduce, în România, tradiţionalele concerte de Valentine\'s Day şi Dragobete. Totodată, cei de la Ţapinarii vor începe cea de-a zecea ediţie a turneului \"Anti-Valentine\'s Day\", pe data de 13 februarie, la Constanţa, ca şi în anii precedenţi, printr-un concert în clubul Doors. În clubul Phoenix, Ducu Bertzi va saluta publicul de la malul mării, pe data de 4 februarie, de la ora 21.30, iar una dintre cele mai apreciate piese de teatru de către publicul din întreaga lume, „Monoloagele vaginului”, va fi jucată, pe 10 februarie, tot de la 21.30, de actriţa constănţeancă Diana Giubernea. Tot pe aceeaşi scenă, îndrăgita trupă Compact va face un super-show rock, pe 25 februarie.

Pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor, pe 14 februarie, de la ora 19.00, va putea fi admirat show-ul „Depeche/ Dance”, de Massimo Gerardi, inspirat de albumul „Music for the Masses” al celor de la Depeche Mode. Spectacolul pleacă de la muzica renumitei formaţii britanice şi transformă hiturile într-un pretext pentru un spectacol de dans care are ca temă dragostea şi singurătatea. Din distribuţie fac parte: Răzvan Mazilu, Laura Andrei, Bianca Patrichi, Iudith State, Vanda Ştefănescu, Cristian Chiş, Mircea Ghinea, Levente Szasz, Florin Tănase, Mihai Smarandache.

Printre surprizele pregătite de Casa de Cultură a Sindicatelor se numără şi celebrul show irlandez Rythm of the Dance, pe 27 februarie, începând cu ora 19.00: faimoşii artişti ai Companiei Naţionale de Dansuri a Irlandei vor aduce, pe scena de la malul mării, timp de două ore, străvechea poveste a celţilor şi cele mai moderne tehnici scenice, care vor captiva imaginaţia şi trăirile publicului. Muzica, dansul, costumele şi ritmurile frenetice sunt îmbinate cu măiestrie de către Doireann Carney, celebra coregrafă a lui Michael Flatley.

În capitală, James Walsh, solistul de la Starsailor - una dintre cel mai bine cotate trupe din Marea Britanie, în stilul celor de la Travis şi Coldplay - va susţine un concert acustic, pe 4 februarie, la The Ark. Formaţia de hip hop Ad Litteram va lansa, la The Silver Church, pe 6 februarie, albumul „Răni Cicatrizate\", iar trupa Byron îşi va prezenta cel de-al treilea album de studio, intitulat „Perfect\", în aceeaşi locaţie, la The Silver Church.

Direcţia 5 va susţine, pe 14 februarie, la Sala Palatului, tradiţionalul său concert de Sfântul Valentin, în cadrul căruia va interpreta cele mai frumoase cântece apărute pe parcursul celor 20 ani de carieră. Evenimentul va coincide cu lansarea celui mai nou disc al trupei, „Clasic\". Primul single extras de pe album, „Îţi mulţumesc\", este considerat de formaţie cântecul cu cele mai romantice versuri din istoria grupului.

În schimb, cei de la Taxi au ales ziua de Dragobete (24 februarie), pentru a cânta pentru îndrăgostiţi, în Club Jukebox.

Tot în capitală, Gotan Project revine pentru a patra oară, pe 28 februarie, când celebra formaţie de electro-tango va susţine un concert la Sala Palatului.