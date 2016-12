Concertele lunii februarie

Luna februarie este marcată, la Constanţa, în principal de concertele celor de la Paraziţii, în clubul Two şi Puya, în clubul Wish, pe data de 5 februarie, precum şi al celor de la Direcţia 5, pe data de 11 februarie, în clubul Phoenix. Tot în club Wish, pe data de 12 februarie, Guess Who va demara, alături de Spike, un nou turneu naţional intitulat „Tu-R\", pentru a promova atât un nou single ce urmează să fie lansat în luna aprilie, cât şi albumul „Probe Audio“.

Din rândul vedetelor internaţionale care vor concerta în România, pe parcursul acestei luni, se remarcă Chris Rea, care va concerta, sâmbătă, la Sala Palatului din capitală. Un alt spectacol care atrage atenţia este cel care va fi susţinut, pe 11 februarie, la Sala Polivalentă din Bucureşti, de trupa franceză AIR, un duo format din Nicolas Godin şi Jean-Benoît Dunckel. Pe data de 12 februarie, cubanezii de la The Havana Lounge anunţă un ultim concert în ţară, tot pe scena Sălii Palatului.