Concertele lunii iulie, în România

Două festivaluri devenite deja o tradiţie, B\'estfest - care îi aduce în România pe Tiamat, Texas, Nas şi Nneka şi Rock the City -, unde revine trupa Rammstein, se numără printre evenimentele muzicale care vor avea loc în Bucureşti, în iulie, alături de concertele susţinute de Iron Maiden şi Sting.

B\'ESTFEST SUMMER CAMP O nouă ediţie a B\'estfest Summer Camp va avea loc în acest weekend, pe malul lacului Tunari de lângă Bucureşti. Concertele încep zilnic, de vineri până sâmbătă, după ora 18.00 şi vor fi susţinute, printre alţii, de Texas, Tiamat, Viţa de Vie, Nişte Băieţi, Omul cu Şobolani, Les Elephants Bizarres, Ţapinarii, Nas, Nneka, Biohazard, Coma, Subcarpaţi, Noisia, Gojira & Planet H, ROA, Grimus, ZOB, Chase&Status, Electric Fence, Friction, Partizan, Toulouse Lautrec, etc.

Abonamentele valabile pe întreaga durată a celor trei zile de festival (150 de lei), biletele pentru o singură zi (70 de lei) şi voucherele de camping (20 lei) sunt disponibile atât online, pe www.MyTicket.ro, cât şi la Sala Palatului.

ROCK THE CITY De asemenea, cea de-a cincea ediţie a festivalului Rock the City se va desfăşura pe 27 şi 28 iulie, în complexul Romexpo din Capitală. Numele confirmate până în prezent sunt Rammstein, Bullet for My Valentine, Trivium, Enslaved şi Spineshank.

Preţurile biletelor valabile pentru cele două zile de festival sunt: 143,78 de lei (Normal Circle), 159,75 lei (Silver Circle), 213 lei (Golden Circle) şi 479,25 de lei (VIP). Biletele sunt distribuite prin reţeaua Eventim.ro.

SHOW IRON MAIDEN Totodată, Iron Maiden revine la Bucureşti cu un concert în cadrul turneului „Maiden England“, care marchează al treilea capitol din istoria trupei, o călătorie care a început în 2004, cu DVD-ul „The Early Days“ şi a continuat, în 2005, cu turneul „Early Days“.

Biletele pentru concertul pe care legendara trupă Iron Maiden îl va susţine în Piaţa Constituţiei din Bucureşti, pe 24 iulie, având invitate formaţiile Anthrax şi Voodoo Six, au preţuri între 170,40 de lei şi 255,60 lei şi sunt disponibile prin reţeaua Eventim.ro.

STING, PENTRU A PATRA OARĂ LA NOI Nu în ultimul rând, cântăreţul britanic Sting revine în România, în cadrul turneului său „Back to Bass“, cu un concert care va avea loc la complexul Romexpo din Bucureşti, pe 31 iulie. Biletele, cu preţuri cuprinse între 140,84 lei şi 479,25 de lei, se găsesc la vânzare în reţeaua Eventim.ro.