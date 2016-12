Concertele lunii noiembrie, în cluburile constănţene

Chiar dacă temperaturile sunt oscilante în această perioadă, în cluburile de la malul mării atmosfera nu va fi deloc monotonă. Astfel, constănţenii pot opta între concerte rock, rap, clubbing sau piese de teatru. Distracţia nu se va lăsa mult aşteptată, chiar din această săptămână, deciziile celor ce doresc să se hotărască cum să-şi petreacă timpul liber fiind puse la încercare printr-o diversitate de opţiuni.

Clubul Phoenix va găzdui, vineri, de la ora 21.00, un concert rock cu trupa constănţeană Vertigo, iar duminică, de la aceeaşi oră, un program de stand-up comedy cu Teo şi Costel. Teatrul de Artă Bucureşti va aduce pe scena aceluiaşi local, pe 11 noiembrie, de la ora 20.00, piesa „Un bărbat şi mai multe femei”. Pe data de 19 noiembrie, de la ora 21.30, cei de la Proconsul îşi vor saluta fanii din oraş, urmând ca seara de 26 noiembrie, de la aceeaşi oră, să fie rezervată romanticilor, întrucât cei de la Direcţia 5 vor reveni în clubul Phoenix cu cele mai frumoase melodii de dragoste.

Declarat încă de la apariţie drept „cartea de căpătâi a feminismului modern\", „Monoloagele vaginului\" - o piesă după Eve Ensler, în regia lui Mona Gavrilaş - este un spectacol rafinat, emoţionant, incitant şi provocator, care va putea fi „gustat” în clubul Doors, pe 13 noiembrie, de la ora 22.00. Tot aici, de la aceeaşi oră, va urma, pe data de 20 noiembrie, un program de karaoke, iar pe 27 noiembrie, iubitorii blues-ului de calitate vor putea petrece alături de trupa constănţeană Foxy Lady Band.

În această săptămână, în clubul Wish, atmosfera va fi atât de „hot” încât cunoscuta DJ-iţă Miki Love va mixa, vineri, dezbrăcată. Temperaturile se vor păstra la acelaşi nivel, în aceeaşi zi, şi în clubul Crush, unde invitaţii serii vor fi cei de la Deepcentral. Aceştia vor anima atmosfera cu single-urile lor de succes, „Music Makes Me Free\", „In Love\", „Cry it Away\" sau „Russian Girl\", ultimul constituind una dintre cele mai difuzate piese de pe posturile de radio româneşti. Tot aici, Guess Who & Friends vor reveni, pe 12 noiembrie, cu unele dintre cele mai îndrăgite melodii din discografia lor, „Unu Altu\" şi „Locul potrivit\"- al cărui videoclip a fost regizat chiar de către rapperul Spike, iar pe 19 noiembrie, Anda Adam va saluta constănţenii cu cele mai de succes piese ale sale: „Cadillac\", „Show Me\", „Sufletul meu\", „Madam\" sau „Love on You\". Luna noiembrie se va încheia tot pe ritmuri de hip-hop, după ce Puya va saluta constănţenii, pe data de 26 noiembrie, atât cu cele mai de succes piese de pe albumul „Românisme\", cât şi cu noul single, „Vreau să te sun\" sau piesa trupei La Familia, „Peşti mici\", al cărei videoclip a fost lansat la sfârşitul lunii septembrie.