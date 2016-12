Concertele serii de vineri

Seara de vineri se anunţă deosebit de ofertantă pentru petrecăreţii nocturni de la malul mării, care au la dispoziţie o serie de concerte găzduite de principalele cluburi constănţene. Cei care doresc să o urmărească în concert pe senzuala cântăreaţă din Eforie, care face furori, de ceva timp, şi în topurile vecinilor bulgari, Andreea Bănică, sunt aşteptaţi, în această seară, în clubul Van Frans (ex-Vansses). Fetele beneficiază de intrare liberă.

Schimbând... registrul, un alt club constănţean, Pulse, le-a pregătit constănţenilor amatori de distracţie şi rock alternativ o seară de vineri cu trupa The MOOod. Formaţia a fost înfiinţată în România în anul 2006 şi se află într-o continuă evoluţie, cântând alături de numeroşi artişti români precum OCS, Timpuri Noi, Kumm, Zob, Luna Amară şi mulţi alţii. În iulie 2008, The MOOoD a concertat în cadrul „B`estfest”, cel mai mare festival internaţional de muzică din România, avându-i ca headlineri pe Alanis Morisette, Kaiser Chiefs, Cypress Hill şi Manu Chao. După „B`estfest” a urmat concertul Lenny Kravitz din Bucureşti, The MOOoD fiind singurul opening act agreat de managementul artistului şi având astfel ocazia de a cânta în faţa unui public de peste 16.000 de oameni. În 2009, trupa a cântat la festivalul Eurosonic din Groningen, Olanda, atrăgând atenţia promoterilor europeni de concerte.

Biletele pentru concertul de la Constanţa se pot procura de la intrarea în club, la preţul de 15 lei.

Îndrăgitul interpret Guess Who, care a readus hip-hop-ul în atenţia publicului din România într-un moment în care piaţa muzicală era dominată de pop-dance, este aşteptat la Constanţa, tot în această seară, de la ora 22.00, în clubul Crush. Artistul va concerta în cadrul unui „bal al bobocilor”, preţul biletelor fiind de 20 lei.