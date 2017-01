Concertele toamnei, la Constanţa!

Toamna aduce pe scena cluburilor constănţene o serie de artişti consacraţi. Astfel, după Smiley, care a făcut show weekend-ul trecut, în Club Crush şi Connect-R, în Club Wish, Grasu XXL urmează să-i salute pe petrecăreţii de la malul mării în această săptămână, cu cel mai nou single al său, intitulat „Azi NU\", realizat în colaborare cu Guess Who. Concertul artistului va avea loc în această vineri, în clubul Crush.

● Xonia şi Miki Love, în „Wish” ● Peste doar o săptămână, pe data de 29 octombrie, distracţia din clubul Wish va fi garantată de Xonia, care va cânta live piesa „My Beautiful One\", la care a lucrat împreună cu cei de la Deepcentral şi care a „bătut” toate topurile de radio româneşti. Până la acest show, fanii pot urmări pe YouTube videoclipul piesei, lansat chiar la începutul acestei luni. După surprizele pregătite de organizatori pentru această perioadă, pe 5 noiembrie, atmosfera va fi atât de „hot” încât Miki Love va mixa dezbrăcată.

● „Arde” în club Crush! ● Pe data de 29 octombrie, cea mai tare trupă de rap autohtonă, Paraziţii, va „incendia” clubul amintit cu melodiile ultimului său album, „Tot ce e bun tre\' să dispară\". Piesa de rezistenţă a noului disc, „Arde,” va face deliciul sutelor de fani de la malul mării care au început deja să îşi rezerve locuri la acest eveniment.

Temperaturile se vor păstra la acelaşi nivel şi pe 5 noiembrie, când invitaţii serii vor fi cei de la Deepcentral. Aceştia vor anima atmosfera cu single-urile lor de succes, „Music Makes Me Free\", „In Love\", „Cry it Away\" sau „Russian Girl\", ultimul constituind una dintre cele mai difuzate piese de pe posturile de radio româneşti. Guess Who & Friends vor reveni în Constanţa, pe 12 noiembrie, cu unele dintre cele mai îndrăgite melodii din discografia lor, „Unu Altu\" şi „Locul potrivit\"- al cărui videoclip a fost regizat chiar de către rapperul Spike.

Pe 19 noiembrie, Anda Adam va veni în Crush cu cele mai de succes piese ale sale: „Cadillac\", „Show me\", „Sufletul meu \", „Madam\" sau „Love on You\". Luna noiembrie se va încheia tot pe ritmuri de hip-hop după ce Puya va saluta constănţenii, pe data de 26 noiembrie, atât cu cele mai de succes piese de pe albumul „Românisme\", cât şi cu noul single, „Vreau să te sun\" sau piesa trupei La Familia, „Peşti mici\", al cărei videoclip a fost lansat la sfârşitul lunii septembrie.