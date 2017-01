Concert-spectacol al studenţilor Facultăţii de Arte la absolvire

Studenţii anilor IV şi V ai Facultăţii de Arte din cadrul Universităţii “Ovidius“, specializările - Interpretare muzicală, Pedagogie muzicală, Artele spectacolului de teatru şi Pedagogie-Arte plastice şi decorative au sărbătorit, luni, absolvirea, prin organizarea unui concert-spectacol. La evenimentul găzduit de Aula Magna a universităţii constănţene au participat decanul Facultăţii de Arte, prof. univ. dr. Florenţa Marinescu, şeful catedrei de Arte plastice şi teatru, lect. univ. drd. Daniela Ţurcanu, colegi, părinţi şi prieteni ai absolvenţilor. Spectacolul a fost deschis de studenţii specializării Artele spectacolului de teatru, care, cu ochelari pe nas şi catalogul sub braţ, au luat, pentru cîteva minute, locul profesorilor. Deşi au cîntat "Sînt spaima candidatului", Remus Archip, Ioana Bîrcă, Mihai Dumitru, Haralambie Grămoşteanu, Luiza Martinescu şi Magda Nicola nu au reuşit să facă audienţa să... tremure, ci să o amuze. În cadrul programului artistic, studenţii din cadrul specializărilor Interpretare muzicală şi Pedagogie muzicală au intepretat arii din opere scrise de compozitori străini şi români, precum: "Nunta lui Figaro", "Don Giovanni", "Povestirile lui Hoffman", "Traviata" şi "Valurile Dunării". Rînd pe rînd, Silvia Dumitrescu, Cristian Parmac, Margareta Pîrvu, Roxana Boşneagu, Loredana Nadane, Florenţa Păun, Marius Iftimie, Laura Dumitru, Alina Savin, Roxana Niţe, Bogdan Secula şi Ciprian Done au făcut o demonstraţie a calităţilor vocale deosebite. "Aceşti copii pleacă în lume şi ceea ce au învăţat de la profesorii lor se va răsfrînge asupra impactului lor cu societatea. Mă gîndesc cu emoţie cîţi dintre aceşti tineri vor reuşi să-şi găsească vocaţia, vor fi utili societăţii şi cîţi dintre ei vor pleca în lume, în Europa. Am speranţa că îşi vor reprezenta, cu mîndrie şi cu bun simţ, şcoala românească de artă, în general, şi pe profesorii Universităţii , în particular", a precizat decanul Facultăţii de Arte, prof. univ. dr. Florenţa Marinescu.

Studenţii specializării Pedagogie-Arte plastice şi decorative şi-au prezentat, prin intermediul unui videoproiector, lucrările de licenţă. Alina Lazăr, Andreea Radu, Ana Luiza Ghioc, Aurica Lungu, Cristina Bocioacă, Cristian Buduroi, Diana Filimonescu, Elena Dinu, Elida Buftei, Florica Corcodel, Laura Mocanu, Livia Manciu, Marius Stătescu, Ramona Lehanceanu, Răzvan Mihalache, Ramona Plugaru, Sibel Fizula, Sibel Iliaz şi Adriana Strîmbeanu şi-au expus lucrările cu care vor susţine examenul de licenţă. "Mulţi dintre studenţii din cadrul specializării Pedagogie-Arte plastice şi decorative vor să devină profesori şi membri ai Filialei Constanţa a Uniunii Artiştilor Plastici din România. Ei privesc cu entuziasm şi optimism cariera lor şi eu, de asemenea, pentru că ce o să le pregătească lor viaţa, de acum înainte, cu siguranţă, nouă nu ne-a pregătit-o. Ei se vor dezvolta şi afirma într-o altă lume, după alte coordonate şi sper că vor face o carieră internaţională", a concluzionat şeful catedrei de Arte plastice şi teatru, lect. univ. drd. Daniela Ţurcanu.