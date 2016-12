Concertul aniversar Woodstock, anulat din cauza lipsei de fonduri

Un spectacol aniversar Woodstock, pe care intenţiona să îl organizeze Michael Lang, unul dintre cei patru organizatori ai festivalului de acum 40 de ani, a fost anulat din cauza lipsei de fonduri. Michael Lang, unul dintre cei patru parteneri care au organizat festivalul Woodstock în 1969, plănuia să organizeze, în aceeaşi perioadă, un concert gratuit la Prospect Park din Brooklyn. După ce nu a găsit sponsori care să acopere costurile evenimentului, ce se ridicau la 8 - 10 milioane de dolari, Michael Lang s-a gîndit să amîne manifestarea pentru luna septembrie, sperînd să o poată programa în timpul Săptămînii Climatului (20 - 26 septembrie). Intenţia sa era să facă din acest concert aniversar un eveniment cît mai “verde”, însă, nu a putut obţine banii necesari. Cînd vorbea despre acest proiect, în luna martie, Michael Lang spunea că speră să îi aducă în concert pe unii artişti care au participat la Woodstock, precum Joe Cocker şi Santana.

Chiar dacă demersul său de a aniversa Woodstock cu un concert nu se va concretiza, Michael Lang rămîne ocupat cu alte evenimente legate de legendarul festival din \'69. Astfel, pe 8 august se va întîlni cu regizorul Ang Lee şi cu scenaristul şi producătorul James Schamus, la Woodstock, în statul New York, pentru o proiecţie specială a comediei “Taking Woodstock”, cel mai recent film al regizorului taiwanez laureat al premiilor Oscar şi Leul de Aur. Cu un scenariu semnat de James Schamus, pelicula are la bază o carte de Elliot Tiber, care, alături de părinţii săi, conducea un motel în Bethel, localitatea în care a avut loc Woodstock, aflată la sud-vest de oraşul cu acelaşi nume, în timpul festivalului. În plus, pe 14 august, VH1 va difuza documentarul “Woodstock: Now & Then”, regizat de Barbara Kopple, premiată cu Oscar. Filmul, semnat de Michael Lang, în calitate de producător executiv, va fi difuzat şi de History Channel, pe 17 august. Totodată, pe 23 august, la Belleayre Mountain, la vest de Woodstock, Michael Lang va fi unul dintre prezentatorii de la Kidstock, un eveniment muzical ce va include şi un tribut adus festivalului Woodstock.