Concertul de comemorare a prinţesei Diana prinde contur

Take That, Elton John şi Duran Duran fac parte dintre vedetele invitate să cînte la concertul de comemorare a zece ani de la moartea prinţesei Diana, care va avea loc la 1 iulie, pe stadionul Wembley din Londra, în ziua în care aceasta ar fi împlinit 46 de ani. Prinţii Harry şi William, organizatorii concertului, i-au ales pe membrii trupei Take That după ce au aflat cînd de mult au apreciat-o aceştia pe "Prinţesa inimilor". Printre artiştii invitaţi să cînte se numără Rod Stewart, un preferat al prinţesei Diana, James Blunt, Keane, Pharrell Williams, Orson, Bryan Ferry şi Joss Stone. Acestora li se vor alătura Bryan Adams, Kanye West, Meatloaf şi James Morrison. Au mai fost invitaţi Robbie Williams şi Justin Timberlake, dar prezenţa acestora nu a fost confirmată. De la concert s-ar putea să nu lipsească regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, prinţul Charles şi soţia sa, Camilla, surorile Dianei, Lady Sarah McCorquodale şi Lady Jane Fellowes şi fratele acesteia, Earl Spencer.

Prinţii au selectat artişti ce s-au numărat printre preferaţii mamei lor, dar şi artişti mai noi pe care aceasta i-ar fi apreciat dacă ar mai fi fost în viaţă. Pentru a marca pasiunea ei pentru dans şi musicaluri, prinţii i-au convins să apară la concert pe membrii Baletului Naţional Britanic, în timp ce Andrew Lloyd Webber va prezenta o selecţie de melodii din spectacolele sale. Organizatorii mai încearcă să-i convingă să participe şi pe membrii trupei favorite a Dianei, Dire Straits, care ar trebui să se reunească pentru acest spectacol.

Banii încasaţi din biletele la acest concert vor fi donaţi unor asociaţii caritabile, precum Diana Memorial Fund. Pe stadionul Wembley sînt aşteptaţi aproximativ 60.000 de spectatori, iar evenimentul va fi difuzat şi de postul de televiziune BBC1.