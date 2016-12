Concertul Joe Cocker, mutat la Sala Palatului

Concertul pe care Joe Cocker îl va susţine la Bucureşti, pe 4 august, programat iniţial la complexul Romexpo, va fi mutat la Sala Palatului, ora de începere a show-ului rămânând aceeaşi, 20.00, informează organizatorii de la Project Events. Concertul de la Sala Palatului face parte din turneul \'\'Fire It Up Summer Tour\'\', ce promovează cel mai recent album al lui Joe Cocker, \'\'Fire It Up”, care conţine atât balade, cât şi piese pe ritmuri energice.

„Cred că este cea mai bună alegere. La începutul lunii august se anunţă multe zile ploioase şi nu ne dorim să compromitem un astfel de spectacol. Să fii martor la un concert al lui Joe Cocker este o adevărată sărbătoare, iar din păcate, numărul celor care se vor putea bucura de acest eveniment va fi limitat la 4.000, capacitatea maximă a Sălii Palatului”, a declarat organizatorul Sorin Săraru, de la Project Events.

Preţul biletelor va rămâne acelaşi: 135 de lei, 200 de lei, 300 de lei, 400 de lei şi 750 de lei - VIP, în funcţie de categoria de loc. Biletele achiziţionate anterior trebuie, însă, schimbate, pentru că sectoarele iniţiale de la Romexpo nu corespund în totalitate celor de la Sala Palatului. Schimbarea biletelor se poate face la sediul Project Events din Bucureşti.