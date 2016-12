Concertul LMFAO în România nu a fost anulat

Unilife Entertainment, organizatorii concertului pe care LMFAO - grup care şi-a anunţat recent destrămarea - îl va susţine pe 4 octombrie, la Arenele Romane din Capitală, au confirmat menţinerea show-ului, la care va fi prezent doar cântăreţul Redfoo. „Destrămarea grupului LMFAO a avut loc anterior momentului în care noi am anunţat concertul de la Arenele Romane. În fapt, SkyBlu a părăsit grupul LMFAO. Compania noastră a anunţat de la bun început evenimentul sub titulatura „LMFAO - Redfoo and the Party Rock Crew\". În consecinţă, dorim să anunţăm oficial către toate părţile interesate că evenimentul din 4 octombrie, de la Arenele Romane, va avea loc\", au declarat organizatorii.

La sfârşitul săptămânii trecute, presa internaţională anunţa că grupul LMFAO s-a destrămat, iar cei doi muzicieni care îl compun, ale căror nume de scenă sunt Redfoo şi Sky Blu, au decis să urmeze direcţii diferite în muzică şi să se concentreze asupra unor proiecte solo.

Anunţul despre destrămarea grupului LMFAO nu apare pe site-ul oficial al trupei. Totodată, concertele pe care grupul le are programate pentru această toamnă, inclusiv cel de la Bucureşti, se regăsesc în continuare pe lista show-urilor acestuia, la secţiunea „Tour\", pe site-ul său oficial. Însă show-urile sunt împărţite între RedFoo, care apare sub titulatura Redfoo and the Party Rock Crew, şi SkyBlu.

Redfoo se va concentra în perioada următoare asupra albumului lui solo, despre care spune că va avea un stil asemănător pieselor lansate de grupul LMFAO.

Piesele lansate de cei doi muzicieni din grupul LMFAO se regăsesc în playlist-urile petrecerilor din toată lumea şi le-au adus o mulţime de premii şi nominalizări la galele MTV Movie Awards, Billboard, Juno şi la premiile Grammy.