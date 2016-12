Concertul lui Andrea Bocelli, mutat la Romexpo

Organizatorii concertului lui Andrea Bocelli de la Bucureşti, programat pe 10 mai 2013, în Piaţa Constituţiei, au anunţat schimbarea datei şi a locului de desfăşurare a acestuia. Concertul va avea loc pe data de 25 mai, la Romexpo Bucureşti.

„După ce românii au aşteptat ani întregi un concert susţinut live de Andrea Bocelli, imediat după anunţarea acestuia s-au grăbit să îşi achiziţioneze bilete cât mai aproape de idolul lor. Cum cererile de bilete au depăşit toate aşteptările, organizatorii concertului, Project Events, au fost nevoiţi să schimbe locul, pentru ca un număr mai mare de români să aibă ocazia să îl asculte live pe unicul şi inegalabilul Andrea Bocelli”, se menţionează în comunicatul oficial al organizatorilor.

Toate biletele achiziţionate rămân valabile, păstrându-şi, de asemenea, şi poziţionarea faţă de scenă. Schimbarea locului pentru concert este o veste bună pentru românii care doreau să-şi procure bilete cât mai aproape de scenă, iar începând de ieri, toţi doritorii îşi pot achiziţiona biletele dorite. Tichetele au preţuri cuprinse între 150 de lei şi 1400 de lei, aflându-se în vânzare la Sala Palatului, Palatul Naţional al Copiilor şi online, pe biletoo.ro, blt.ro, bilet.ro, bilete.ro şi myticket.ro.

Concertul artistului se anunţă încă de pe acum unul de zile mari, din care nu vor lipsi celebrele „Time to Say Goodbye”, „Vivo Per Lei” sau „Nessun Dorma”. A fost nevoie de mai mult de un an de negocieri pentru a convinge managementul artistului să îl aducă în România pe Andrea Bocelli.