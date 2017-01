Concertul lui Demis Roussos va avea loc la Sala Palatului

Concertul cunoscutului artist Demis Roussos, anunţat pentru data de 10 mai, va avea loc la Sala Palatului, la ora 19.00. Preţurile biletelor sînt de 150 de lei, pentru categoria a II-a, 250 de lei, pentru categoria I şi 350 de lei pentru categoria VIP.

În 2008, solistul în vîrstă de 61 de ani va celebra 40 de ani de carieră, printr-un turneu în jurul lumii. În plus, cîntăreţul a început înregistrările pentru un nou album în ianuarie, în Franţa. Născut în Alexandria, Egipt, Demis Roussos a făcut parte din trupa „Aphrodite\'s Child”, înfiinţată în 1968. După destrămarea fomaţiei, cîntăreţul, pe numele său real Artemios Ventouris Roussos, a continuat să înregistreze cu fostul său coleg de formaţie Vangelis Papathanassiou. În 1970, cei doi au lansat „Sex Power”, iar în 1977 au înregistrat „Magic Together”. Cea mai importantă colaborare a celor doi a fost „Race to the End”. Roussos a început şi o carieră solo, după destrămarea formaţiei, iar în anii \'70 a avut mai multe albume de succes. Single-ul său „Forever and Ever” s-a aflat pe primele poziţii ale topurilor muzicale din mai multe ţări, în 1973. Alte hit-uri au fost „My Friend the Wind”, „My Reason”, „Velvet Mornings”, „Goodbye, My Love, Goodbye”, „Someday” şi „Lovely Lady of Arcadia”.

Roussos a vîndut suficiente albume pentru a-şi cîştiga un loc în Cartea Recordurilor, printre personalităţile din show business din anii \'70 şi \'80. El a primit, de-a lungul carierei, peste 100 de discuri de aur, platină şi diamant.