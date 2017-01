Concertul lui Jay-Jay Johanson, reprogramat

Data concertului pe care solistul suedez Jay-Jay Johanson urma să-l susţină pe 2 octombrie, în Club Hala din capitală, a fost decalată cu două luni, evenimentul fiind reprogramat în ziua de 4 decembrie. Organizatorul evenimentului, One Event, anunţă că inclusiv locaţia a fost schimbată, spectacolul urmînd să se desfăşoare în clădirea The Ark - Bursa mărfurilor Creative, situată pe Calea Rahovei din Bucureşti. Astfel, scena va fi amplasată într-un spaţiu unic, considerat o punte între noul şi vechiul Bucureşti datorită faptului că este o clădire-monument construită la sfîrşitul secolului al XIX-lea, redeschisă recent publicului dornic de conferinţe, expoziţii, tîrguri şi concerte. Toate evenimentele găzduite în vastul sediu The Ark sînt astfel concepute încît să deschidă oportunităţi inedite de expunere a noilor forme de expresie artistică ori a mărfurilor creative. Concertul din decembrie va cuprinde atît piese noi, incluse pe cel mai recent album al său, „Self-Portrait\", apărut anul trecut, cît şi hituri consacrate de pe materialele precedente.

Biletele pentru concertul Jay-Jay Johanson achiziţionate pînă la această dată rămîn valabile, iar cei care doresc să recupereze contravaloarea acestora o pot face de la punctele de vînzare de unde au fost cumpărate. Costul tichetelor de acces la concertul din data de 4 decembrie costă 60 de lei şi pot fi procurate atît online, de pe site-ul www.MyTicket.ro, cît şi din reţeaua Diverta, magazinele Muzica, Off The Record, librăriile Cărtureşti, precum şi din cluburile Control şi Fire.

Jay-Jay Johanson a fost supranumit de presa de specialitate „bravul cavaler melancolic\" sau „neobositul creator al synth-pop-ului dansabil\". Acesta a debutat, în 1996, cu albumul „Whiskey\", iar succesul imediat al albumului, caracterizat prin voci jazzy şi aranjamente de „film noir\", i-a asigurat lui Jay-Jay primul turneu internaţional din carieră. Discografia cîntăreţului cuprinde, pînă în prezent, şapte albume, vîndute în peste un milion de exemplare, în toată lumea, iar turneele sale au inclus concerte în Statele Unite, Canada, Brazilia, China, Franţa, Germania, Spania şi Rusia.

Show-ul lui Jay-Jay Johanson de la Bucureşti este cel de-al treilea concert amînat în această lună, după cele ale trupei Simple Minds şi Christopher Uckermann.