Concertul lui Marc Anthony din 31 martie a fost anulat

Concertul Marc Anthony din 31 martie de la Sala Palatului din Capitală a fost anulat în urma deciziei echipei de management a cântărețului, care "a decis că artistul nu va mai performa în țările din Europa Centrală și de Est din motive nemenționate", informează site-ul Vreau Bilet. "Deși compania Vreau Bilet a avut cheltuieli foarte mari pentru promovarea și producția publicitară a concertului până în momentul în care a fost înștiințată că acesta este anulat, aceste cheltuieli nu vor fi compensate în niciun fel de către echipa de management a artistului", se arată pe site-ul agenției. Aceasta precizează că, "în pofida acestei pierderi financiare, compania dorește să își despăgubească cumpărătorii cât mai curând posibil. În acest scop, organizatorul vine în întâmpinarea clienților săi cu o ofertă extrem de avantajoasă, valabilă exclusiv pentru clienții care au achiziționat biletele din rețeaua Vreau Bilet. Astfel, persoanele care au cumpărat bilete la concertul din 31 martie al lui Marc Anthony vor primi contravaloarea biletului achiziționat plus 25% din valoarea acestuia sub forma unui voucher. Cu aceste vouchere pot fi achiziționate bilete la orice eveniment organizat de compania Vreau Bilet, pe o perioadă calendaristică de un an, începând cu data de 13 martie 2015".