Concertul lui Michael Bolton în România, anulat

Concertul pe care renumitul artist Michael Bolton trebuia să îl susţină la Sala Palatului din capitală, pe data de 2 decembrie, a fost anulat. Nu numai recitalul pe care starul urma să îl susţină în România a fost anulat, ci întreg turneul programat pentru Europa de Est. Concertul din România va fi reprogramat pentru primăvara anului 2009. Spectacolul trebuia să includă cele mai mari hituri ale lui Michael Bolton, precum „Said I Loved You But I Lied”, „Joy to the World” sau „Soul Provider”, fiind unul de tip Greatest Hits.

Michael Bolton este un interpret şi compozitor american, cunoscut mai ales pentru baladele sale şi calităţile vocale de tenor. De-a lungul carierei, artistul a lansat 19 materiale discografice şi a vîndut peste 53 de milioane de albume, opt dintre materialele sale ajungînd în primele zece locuri ale clasamentelor muzicale. Michael a cîştigat două premii Grammy. În afară de piesele proprii, Michael Bolton compune melodii încărcate de pasiune, pentru colegi la fel de celebri precum Barbra Streisand, Cher, Kenny G., Kenny Rogers. Interpretul a cîntat împreună cu Plácido Domingo, Luciano Pavarotti, Ray Charles şi BB King.

Michael Bolton s-a născut pe 26 februarie 1953, în Connecticut, numele său adevărat fiind Michael Bolotin. Artistul a avut cel mai mare succes din carieră abia după ce a împlinit 30 de ani, cu toate că a început să cînte de la 15 ani.