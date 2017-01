Concertul lui Sting din România, sold-out

Biletele pentru concertul pe care Sting, unul dintre cei mai apreciaţi artişti ai tuturor timpurilor, îl va susţine în România, la Sala Palatului din capitală, pe 10 februarie, s-au epuizat, informează organizatorii evenimentului, „Emagic Entertainment”. Spectacolul este inclus în turneul de promovare a celui mai recent proiect al artistului, intitulat „Songs from the Labyrinth”, înregistrat alături de celebrul muzician bosniac Edin Karamazov, maestru al lăutei şi fost elev al dirijorului român Sergiu Celibidache.

De-a lungul impresionantei cariere muzicale, ca artist solo şi lider al legendarei trupe rock „The Police”, Sting a vîndut aproape 100 de milioane de albume şi a fost distins cu peste 16 premii Grammy. Printre hiturile sale celebre, fredonate de milioane de fani din întreaga lume, se numără „Englishman in New York”, „Fragile”, „Shape Of My Heart”, „Roxanne”, „Desert Rose”, „Mad About You” şi „If I Ever Lose My Faith In You”.

Materialul „Songs from the Labyrinth” este un tribut adus marelui compozitor elisabetan John Dowland (1563 - 1626), pe care Sting l-a descoperit la începutul anilor \'80. „Îmi îndrept toată atenţia către secolul XVI acum”, susţinea încîntat artistul, care, pentru acest proiect, a renunţat la chitară în favoarea lăutei, instrument specific perioadei renascentiste. Lansat în 2006, albumul s-a vîndut pînă în prezent în peste un milion de exemplare, reuşind încă din primele zile să se claseze pe primele locuri în topurile muzicale din întreaga lume, staţionînd pe primul loc în Billboard nu mai puţin decît 15 săptămîni consecutive. Alături de piesele de pe noul material, Sting va cînta în România şi hituri consacrate, precum „Fields of Gold” sau „Message in a Bottle”, într-o nouă interpretare, în spirit elisabetan, acompaniat de Edin Karamazov.

Gordon Matthew Thomas Sumner, alias Sting, în vîrstă de 57 de ani, a fost nominalizat de trei ori la premiile Academiei americane de film. Înainte de a-şi începe cariera solo, Sting a fost principalul compozitor, solist şi basist al trupei „The Police”.

Artistul a mai susţinut un concert în România, la Bucureşti, în anul 1996, tot la Sala Palatului.