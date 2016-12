Concertul Moonraisers, amânat din cauza ploii

Concertul anunţat pe litoral al celebrei trupe elveţiene de raggae Moonraisers a fost amânat din cauza condiţiilor meteo nefavorabile de la finele acestei săptămâni. „Exotica” trupă autohtonă de raggae El Negro fusese desemnată să cânte în deschiderea evenimentului, programată să se desfăşoare la terase Ipanera de pe plaja H2O din staţiunea Mamaia. Organizatorii menţionează că show-ul amintit urmează a fi reprogramat la sfârşitul acestei veri.

Cunoscut mai ales pentru piesa „Rise up”, unde a cântat pe muzica lui Yves Larock, Jaba este solistul trupei Moonraisers, cunoscută pentru naturaleţea cu care transformă toate concertele în super-beach-party-uri. Din 1992, anul înfiinţării, trupa şi-a dezvoltat un stil muzical unic, îmbinând genuri ca reggae, funk şi electro. Stilul grupului, Moonstyle Reggae, a cucerit scene de renume precum Montreux Jazz Festival, Paleo, Rock oz’ Arenes sau Blue Balls Festival. Discografia Moonraisers conţine albumele: „Mirror” (1996), „World Without Wars” (1997), „Hotel California” (1998), „Legacy” (1999), „Live” (2001), „Goes Around” (2003), „Human” (2003) şi „Do the Right Step” (2007).