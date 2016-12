„Concertul\", de Radu Mihăileanu, a fost inclus în topul celor mai bune 10 „filme spirituale\" din 2010 - producţii ce prezintă marile probleme ale oamenilor, precum libertatea, iertarea, acceptarea celorlalţi, frumuseţea, lupta împotriva răului, curajul de a trăi - alcătuit de cinemanet.info. Filmul „Concertul\" s-a situat pe locul al şaptelea în topul condus de lungmetrajul „Neînfrânt/ Invictus\", semnat de Clint Eastwood.

În top se mai regăsesc filmele „Povestea unui campion/ The Blind Side\", de John Lee Hancock, pe locul al doilea, „Brendan şi secretul din Kells/ The secret of Kells\", de Tomm Moore şi Nora Twomey, pe locul al treilea, „Lourdes\", de Jessica Hausner, pe locul al patrulea, „Cronicile din Narnia - Călătorie pe mare cu Zori de Zi\", de Michael Apted, pe al cincilea loc, „La última cima\", de Juan Manuel Cotelo, pe locul al şaselea, „Viziunea - Viaţa lui Hildegard von Bingen\", de Margarethe Von Trotta, pe locul al optulea, „The way\", de Emilio Estévez, pe locul al nouălea şi „Ways to Live Forever\", de Gustavo Ron, pe locul al zecelea.

Filmul lui Radu Mihăileanu a avut premiera pe marile ecrane spaniole pe 12 martie 2010. Echipa filmului „Concertul\" a primit două premii César, pentru sunet, respectiv pentru cea mai bună coloană sonoră. În plus, filmul în regia lui Radu Mihăileanu a primit patru trofee Gopo, pentru cel mai bun montaj, cea mai bună muzică originală, cea mai bună scenografie şi cel mai bun machiaj şi coafură. „Concertul\" a fost nominalizat la Globurile de Aur 2011, la categoria „cel mai bun film străin\".