Concertul Scooter, amânat

Unul dintre cele mai aşteptate show-uri din acest an, în România, cel al trupei germane Scooter, care era anunţat pentru data de 5 iunie, la Bucureşti, va fi amânat din cauza unei modificări în programul de turneu. Concertul va fi reprogramat pe 26 septembrie şi se va desfăşura în aceeaşi locaţie anunţată, la Arenele Romane, cu începere de la ora 20.00.

„Această amânare este cauzată de o restructurare a programului de turneu. De la mijlocul lunii septembrie, Scooter reia în Europa turneul de promovare a celui mai recent album al său, ‘Under the Radar Over The Top’ şi Bucureştiul este inclus în lista de turneu! Cei de la Scooter îşi cer scuze pentru eventualele neplăceri, dar promit că show-ul din septembrie se va ridica la aşteptările fanilor, aşa cum i-au obişnuit mereu”, informează organizatorii evenimentului.

Biletele achiziţionate pentru data de 5 iunie rămân valabile pentru concertul din 26 septembrie, iar în cazul celor ce nu pot participa la noua dată, aceştia pot solicita returnarea banilor la punctele de unde au achiziţionat tichetele, doar până pe 26 iunie. Preţul a rămas acelaşi, de 100 lei.

Scooter vine pentru a treia oară în România, iar noul album promovat cuprinde două CD-uri şi două DVD-uri. Despre cel de-al doilea CD se spune că reprezintă partea întunecată a formaţiei. De-a lungul timpului, trupa germană a reuşit să vândă 14 milioane de albume şi a câştigat 80 de discuri de aur şi platină.