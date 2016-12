Concertul Thirty Seconds to Mars, amânat cu o zi

Mult-aşteptatul concert de la Bucureşti - primul din România - al americanilor de la Thirty Seconds to Mars a fost reprogramat, din motive logistice, pentru 5 iulie, cu o zi mai târziu faţă de data anunţată iniţial. „Sperăm că această schimbare de dată nu va cauza inconveniente celor care au cumpărat deja bilete, deoarece considerăm ziua de sâmbătă (n.r. - 5 iulie) una mult mai accesibilă publicului din toată ţara. Credem că această schimbare va fi în beneficiul fanilor, dar şi al iubitorilor de muzică live, care vor avea oportunitatea de a se bucura de un eveniment unic în România”, au declarat organizatorii concertului, D&D East Entertainment şi East European Production. Biletele deja cumpărate rămân valabile. Tichetele au preţuri de 160,5 lei şi 299,6 lei.

TURNEU MONDIAL Concertul pe care Thirty Seconds to Mars îl va susţine la Romexpo, pe 5 iulie, de la ora 20.00, este inclus în cadrul unui amplu turneu mondial, prilejuit de lansarea celui mai recent album al trupei: „Love Lust Faith + Dreams”. Turneul va începe pe 11 februarie, la New York, şi se va încheia pe 13 iulie, în Rusia. Pe lista de turneu se află ţări europene, dar şi din Asia sau America Latină, precum şi Australia. „Europa a devenit a doua casă pentru Thirty Seconds to Mars şi suntem extrem de încântaţi de reîntoarcerea pe bătrânul continent”, a spus solistul trupei, Jared Leto.

TURNEU DE CARTEA RECORDURILOR Albumul, care dă şi numele turneului, „Love Lust Faith + Dreams”, s-a clasat pe locul al cincilea în topurile din Marea Britanie, Germania, Italia, Austria, Portugalia, Australia, Mexico, Elveţia şi Polonia şi pe locul al şaselea în SUA şi Canada. Precedentul turneu Thirty Seconds to Mars - „This is War” - a doborât recordul pentru cel mai lung turneu realizat vreodată de o trupă rock, intrând în Cartea Recordurilor. Trupa a concertat fără întrerupere timp de doi ani, în 60 de ţări de pe şase continente - majoritatea evenimentelor fiind sold-out -, susţinând 311 spectacole care au atins un public de peste trei milioane de persoane.