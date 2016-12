Concertul Vaya con Dios, amânat

Concertul pe care trupa Vaya con Dios urma să îl susţină la Bucureşti, pe 11 noiembrie, a fost amânat, deoarece situaţia medicală a solistei Dani Klein este îngrijorătoare, aceasta fiind sub supravegherea medicilor de câteva zile. Ieri, cântăreaţa a efectuat o serie de analize menite a stabili cauza durerilor foarte severe de cap pe care le acuza în ultima perioadă. După rezultatul testului RMN, programat ieri, managementul trupei va decide momentul în care va fi reprogramat concertul de la Bucureşti. „Ne îngrijorează, dar suntem alături de ea şi sperăm din tot sufletul să nu fie nimic grav\", a declarat managerul formaţiei, Eddy Godjin. „Sperăm ca starea sănătăţii lui Dani să se amelioreze. Iniţial, am încercat să-i oferim asistenţă medicală permanentă la Bucureşti, dar, după multiple discuţii cu reprezentanţii Vaya con Dios, am realizat că situaţia este mai gravă decât am crezut cu toţii (inclusiv Dani), iniţial. Avem asigurări că până luni vom avea mai multe detalii privind data reprogramării, estimată în următoarele două săptămâni\", a adăugat Andreea Andreescu, din partea organizatorilor.

Biletele achiziţionate pentru 11 noiembrie rămân valabile pentru noua dată. În cazul în care cei care şi-au cumpărat bilet nu pot sau nu doresc să participe la evenimentul reprogramat, îşi pot recupera contravaloarea biletului de la punctul de vânzare de la care l-au achiziţionat, de pe 15 noiembrie, într-un interval de patru săptămâni. Contravaloarea biletelor achiziţionate online va fi returnată la cererea clienţilor către adresa contact@eventim.ro, în contul din care s-a efectuat plata.