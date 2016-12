Concesionarii de autostrăzi care nu recuperează investiţia din taxă vor primi diferenţa de la stat

Guvernul intenţionează să modifice regimul actual al concesiunii de autostrăzi în sensul ca în contractul încheiat cu investitorul să fie inclus şi angajamentul ca, dacă investiţia nu este recuperată în cuantumul estimat din taxa pe autostradă, statul să suporte diferenţa de la buget. Modificarea va fi introdusă pentru a-i convinge pe investitori să se implice în construcţia de autostrăzi, prin concesiune, au declarat, pentru Mediafax, surse oficiale. \"Guvernul va discuta o soluţie legislativă în ceea ce priveşte concesiunea. Concesiunea se face din banii investitorilor, cu taxă pe autostrăzi, însă statul român trebuie să se oblige că plăteşte diferenţa între ceea ce au calculat investitorii că trebuie să obţină ca şi încasări şi ceea ce eventual nu încasează. Altfel, nu vrea nimeni să facă concesiune, iar astăzi vrem proiectul Comarnic-Braşov, apoi va fi Piteşti-Craiova\", au afirmat sursele. Potrivit acestora, procedura va fi negociată cu investitorii, inclusiv cuantumul investiţiei recuperate şi perioada de amortizare. În luna ianuarie, agenţia Mediafax a anunţat că Guvernul va abroga actuala lege a parteneriatului public-privat, în urma criticilor formulate atât de Comisia Europeană, cât şi de reprezentanţii mediului de afaceri, şi va promova în regim de urgenţă un nou act normativ în domeniu. Guvernul estimează că va asigura în acest an 3,4 miliarde lei (777,5 milioane euro) din fonduri externe şi 881,9 milioane lei (201,6 milioane euro) de la buget pentru construcţia de autostrăzi şi reabilitări de drumuri naţionale, finanţarea fiind calculată pentru proiectele considerate prioritare. Pe lista principalelor proiecte de infrastructură finanţate în acest an au fost incluse, printre altele, Autostrada Orăştie-Sibiu (cu o alocare de 699 milioane lei integral din fonduri externe nerambursabile postaderare), Autostrada Cernavodă-Constanţa (435,4 milioane lei, din care 9,8 milioane lei din fonduri externe nerambursabile postaderare şi 425,6 milioane lei din fonduri externe rambursabile), Autostrada Lugoj-Deva (430 milioane lei integral din fonduri externe nerambursabile postaderare), Autostrada Bucureşti-Braşov (369 milioane lei integral din bugetul de stat), Autostrada Arad-Timişoara şi By- pass Arad (250,7 milioane lei, din care 18,7 milioane lei din fonduri externe nerambursabile postaderare şi 231,9 milioane lei din fonduri externe rambursabile), Autostrada Braşov-Cluj-Borş (188,3 milioane lei integral din bugetul de stat), Autostrada Nădlac-Arad (170 milioane lei integral din fonduri externe nerambursabile postaderare), varianta de ocolire a oraşelor Deva-Orăştie la standard de autostradă (324,4 milioane lei integral din bugetul de stat).