Concesiunea omoară concurența

Consiliul Concurenței (CC) este deschis la orice inițiativă care flexibilizează procesul de achiziții publice și îl face mai eficient și va acorda o mare atenție legislației privind concesiunile, a declarat ieri președintele CC, Bogdan Chirițoiu. „Putem să ajutăm cu sugestii acolo unde sunt riscuri de a distorsiona concurența. Nu noi am fost cei care au oprit administrația publică să ia măsuri de genul unei liste negre. Am și anumite rețineri. Spre exemplu, pare arbitrară puterea administrației - proiectul de lege spunea că, dacă apar înțelegeri anticoncurențiale, firmele pot fi scoase din competiție. Acesta este, de fapt, singurul lucru care ne-a creat semne de întrebare“, a spus Chirițoiu. Cât despre concesiune, șeful CC s-a arătat îngrijorat de durata foarte mare a contractelor - „Asta riscă să blocheze funcționarea pieței, pentru că nu pot să intre în piață companii noi. În plus, statul și contribuabilii nu beneficiază de tehnologiile noi care apar în piață“. Chirițoiu a participat la un seminar al Institutului pentru Politici Publice (IPP), unde a fost dezbătută noua lege a achizițiilor publice. Potrivit IPP, noua propunere obstrucționează și mai mult accesul cetățenilor la informații referitoare la contractele pe bani publici - „Se va pierde și mai mult încrederea în sistemul de achiziții!“.