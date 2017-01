Conchita Wurst, muză pentru Jean Paul Gaultier

Câştigătorul concursului Eurovision de anul acesta, Conchita Wurst, a avut o apariţie specială pe podium, ieri, la Paris, unde a defilat pentru prezentarea colecţiei toamnă-iarnă 2015 a creatorului de modă francez Jean Paul Gaultier. La prezentarea colecţiei, inspirată de Dracula şi de universul vampirilor, care a stârnit ropote de aplauze, Conchita Wurst a defilat pe podium îmbrăcată într-o rochie neagră de tul, marcată de un cordon roşu şi inspirată de universul întunecat al vampirilor. Pentru colecţie, care a propus atât articole haute couture, cât şi ţinute pentru toată ziua, rochii, salopete şi fuste din piele croite în stil creion, unele modele au avut capul acoperit de un voal transparent, pentru a conferi un aer fantomatic, „un pic ireal”, întregului ansamblu. Rochiile lungi ale colecţiei au avut un aer sofisticat, fiind brodate cu strasuri sau paiete, iar defilarea a fost încheiată cu apariţia pe podium a unei mirese îmbrăcate într-o rochie albă şi cu aripi de înger prinse de spate.

Jean Paul Gaultier a declarat că a cunoscut-o pe Conchita Wurst cu doi ani în urmă, când a invitat-o să defileze pe podium, dar că apoi nu a mai avut timp să termine rochia pentru aceasta. Designerul francez a precizat, de asemenea, că în timpul finalei Eurovision de anul acesta a votat pentru ea. „I-am trimis 73 de SMS-uri”, a mai spus acesta. „Conchita a inaugurat un nou gen: este un bărbat cu barbă, atributul virilităţii, dar de o mare feminitate. Este un melanj incredibil. Este un act de curaj şi de frumuseţe să îţi trăieşti viaţa aşa cum îţi doreşti”, a adăugat designerul.

Travestitul originar din Austria Conchita Wurst a devenit un fenomen în ţara sa după apariţia, în 2011, în emisiunea „Die Grosse Chance”. Modul în care a interpretat piesa „My Heart Will Go On”, de pe coloana sonoră a filmului „Titanic”, i-a adus celebritatea. Apoi, Conchita a participat la multe alte reality show-uri, inclusiv în Germania. De asemenea, a susţinut concerte şi a devenit un simbol al cauzei gay. Conchita Wurst, pe numele său real Tom Neuwirth, a câştigat concursul cântecului european Eurovision 2014, a cărui finală a avut loc pe 10 mai la Copenhaga, cu piesa „Rise Like a Phoenix”.