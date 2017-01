Concluziile controlului la Spitalul de Oftalmologie București, către Parchet

Aproape că nu există verificări ale Corpului de Control al Ministerului Sănătății (MS) care să nu scoată la iveală grave nereguli în unele spitale de stat din țară. MS a anunțat, prin intermediul unui comunicat, care sunt concluziile în urma controlului efectuat de Corpul de Control al MS la Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice București. Astfel, au fost constatate mai multe nereguli privind contractele de închiriere între unitatea spitalicească și mai multe societăți comerciale. ”În ceea ce privește închirierea unui spațiu destinat unui bufet de incintă, Corpul de Control nu a putut identifica, de exemplu, aprobarea Consiliului de Administrație al DSP București, caietul de sarcini al licitației sau aprobarea Ministerului Sănătății conform HG 517/1991. De asemenea, în ceea ce privește acest contract, Corpul de Control a identificat două forme ale acestuia - una bătută la mașina de scris, alta scrisă pe un calculator - care diferă una de cealaltă. Astfel, în forma scrisă la calculator lipsește un articol și anume cel referitor la interzicerea subînchirierii spațiului respectiv“, potrivit MS. Lipsa acestui articol în a doua formă a contractului a dus la subînchirierea ulterioară către o altă societate. Totodată, Corpul de Control a constatat și faptul că, în perioada 2007 - 2011, managerul spitalului (prof. dr. Monica Pop) a avut calitatea de angajat al acestei societăți, fapt ce contravine prevederilor Legii 95/2006. ”În ceea ce privește un contract de închiriere a unui spațiu pentru un atelier de reparații optică medicală, Corpul de Control a constatat că lipsesc de la dosar aprobarea MS și cea a Consiliului de Administrație. Inițial, acest contract a fost încheiat cu o societate comercială în 2002, firmă ce avea să se dizolve în 2008 prin decizie definitivă a Curții de Apel București. În 2009, spitalul încheia un acord cu această firmă dizolvată în 2008 pentru înlocuirea în contractul de închiriere cu o altă societate a acelorași asociați”, potrivit documentului citat. Tot MS precizează că, în ceea ce privește închirierea unui spațiu pentru înființarea unei farmacii în 1993, Corpul de Control a mai constatat că nu se poate proba respectarea prevederilor contractuale. Astfel, documentul prevede ca societatea să efectueze o serie de reparații în spital, dar nu se poate demonstra respectarea acestor obligații. Spitalul nu a putut furniza documente, iar reparațiile nu sunt trecute în evidența contabilă.

Raportul va fi înaintat de MS către Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, pentru analiza existenței unor posibile fapte de natură penală.

CE SPUNE MANAGERUL

În replică, managerul spitalului, prof. dr. Monica Pop, a declarat: „Nu există niciun prejudiciu material, că nu are de unde, aceste spații ne-au plătit chiria și chiar cei din Corpul de Control au spus că sunt foarte mulțumiți de sumele pe care noi le-am încasat de acolo. Nu există nicio neregulă. Sunt două puncte optice, de unde pacienții își cumpără cristaline și ce mai au nevoie, și o farmacie, dar toate sunt private și ne plătesc chirie“. Cât privește acuzele de incompatibilitate, managerul a răspuns: "Pentru perioada respectivă (2007-2011), în care eu într-adevăr am fost acolo la cabinetul de consultații - nu are legătură cu bufetul - și am încasat suma de 500 de lei pe lună, am hârtie de la ANI că nu este nicio incompatibilitate pentru perioada respectivă”.