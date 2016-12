Concordia şi Dinamo, primele semifinaliste în Cupa Ligii

Cupa Ligii Adeplast la fotbal şi-a desemnat, miercuri seară, primele formaţii calificate în penultimul act al competiţiei. Concordia Chiajna a trecut, la limită, de ASA Tg. Mureş, în primul joc din sferturile de finală, singurul gol al întâlnirii fiind reuşit de Balaur, care a profitat de eroarea portarului Viciu. La scorul de 0-0, Ousmane N'Doye (ASA Tg. Mureş) a ratat o lovitură de la 11 metri acordată pentru un fault în careu comis de Bruno Madeira asupra lui Voiculeţ. În cealaltă confruntare care a avut loc miercuri seară, Dinamo Bucureşti a eliminat-o pe CFR Cluj, “câinii roşii” marcând câte un gol în fiecare repriză.

Rezultatele partidelor disputate miercuri seară: Concordia Chiajna - ASA Tg. Mureș 1-0 (Balaur 37) şi Dinamo București - CFR Cluj 2-0 (Essombe 22, D. Rotariu 55).

Dinamo şi Concordia se vor întâlni în semifinale, programate anul viitor, în perioada 8-10 martie - turul şi 5-7 aprilie - returul.

Programul de joi al ultimelor două meciuri din sferturile Cupei Ligii, care vor fi transmise în direct de Digi Sport 1, Dolce Sport 1, Look Plus și Look TV - ora 18.15: FC Viitorul - Astra Giurgiu, ora 21.00: FC Steaua București - ACS Poli Timișoara.

