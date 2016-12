Concubini condamnaţi pentru trafic de droguri

Au recunoscut că au adus din Spania un kilogram de haşiş, pe care l-au pus în vânzare pe piaţa constănţeană, şi au cerut judecătorilor constănţeni să le dea pedepse reduse cu o treime. Cetăţeanul spaniol David Villoria Sanchez, de 32 de ani, şi concubina lui, constănţeanca Rebeca Apostoleanu Dobre, de 31 de ani, au fost judecaţi, în stare de arest preventiv, de Tribunalul Constanţa pentru trafic de droguri de risc. Potrivit procurorilor, pe 11 aprilie, cei doi au fost prinşi în flagrant în timp ce încercau să vândă un kilogram de haşiş (rezină de canabis), sub forma a 121 de caşete ambalate în folie de plastic, unui investigator sub acoperire. Ei cereau pentru droguri 5.000 de euro. În urma cercetărilor efectuate de procurori s-a stabilit că, în martie, Sanchez a venit în România cu autocarul şi a adus drogul ascuns în bagaje, apoi a implicat-o pe concubina lui în distribuirea acestuia pe piaţa constănţeană. După ce au fost arestaţi şi deferiţi justiţiei, cei doi concubini au fost condamnaţi. Cetăţeanul spaniol a primit un an şi nouă luni de închisoare cu executare, iar Rebeca Apostoleanu Dobre-un an şi nouă luni cu suspendare, având un termen de încercare de trei ani şi nouă luni. De asemenea, instanţa a decis ca femeia să fie pusă de îndată în libertate. Sentinţa de condamnare nu este definitivă.