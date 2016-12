Concurența a trimis amendă în plic Poștei Române

GHIULELE LA PICIOARE Poșta Română a închis 2015 cu o pierdere de circa 30 milioane lei, pe fondul unei amenzi primite de la Consiliul Concurenței pentru activități anticoncurențiale din perioada 2010 - 2012, a declarat directorul general al companiei, Alexandru Petrescu - „2014 a fost primul an profitabil de după 2009. 2015 trebuia să îl închidem din nou în profit, dar, din păcate, înainte de auditare, la 18 aprilie, a venit o scrisoare de la Concurență, care ne-a spus că avem de plătit exact 33 milioane lei. Auditorii ne-au recomandat să introducem în provizioane această sumă și, în loc să ieșim pe plus cu 3,5 milioane lei, am ieșit cu aproape 30 milioane lei pierdere. Noi am contestat amenda în instanță, dar asta nu înseamnă că ea se și anulează. Deocamdată trebuie să o plătim la stat“. În 2016, însă, șeful Poștei Române estimează că profitul net va fi patru milioane lei. O mențiune - Poșta a investit 16,6 milioane lei, în 2015, cheltuielile specifice fiind cu 19,6% mai mari decât în 2014. Potrivit datelor companiei, 36% din venituri provin din plata pensiilor, 16,3% din trimiteri cu confirmare de primire, iar 12,4% din activitatea clasică - scrisori.

CE URMEAZĂ Poșta Română va contracta, în cel mult două luni, un credit de 46,1 milioane euro de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), pentru realizarea unor investiții în platformele IT, care au o vechime de peste zece ani, dar și într-un centru de sortare automatizat la Otopeni. Petrescu a mai spus că Poșta pregătește lansarea unei emisiuni de obligațiuni de stat, cel mai probabil până la finele anului; de asemenea, se ia în calcul și listarea unui pachet minoritar la Bursa de Valori din București, dar nu mai devreme de 2018. Poșta Română este deținută de stat, prin Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională (MCSI), cu o participație de 75%, și de Fondul Proprietatea (25%). Ea deține cea mai mare rețea de distribuție la nivel național (peste 80% din totalul subunităților poștale active) și este cel mai mare angajator din România, cu peste 25.000 de salariați.