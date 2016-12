Concurenţă acerbă la „Ovidius”

Pentru sute de absolvenţi ai unităţilor de învăţământ liceal, săptămâna care se încheie a reprezentat o adevărată perioadă de foc, în aceste zile fiind programate probele de concurs pentru admiterea la Universitatea „Ovidius” din Constanţa. Ca în fiecare an, admiterea la universitatea constănţeană s-a făcut, în funcţie de facultate şi specialitate, pe bază de concurs de dosare sau în urma susţinerii unei probe. Cei care au ales specializări la care admiterea s-a făcut pe baza unei probe au susţinut examenul în perioada 24 - 27 iulie. Potrivit rezultatelor provizorii afişate vineri pe site-ul universităţii constănţene - www.univ-ovidius.ro - (rezultatele finale, după soluţionarea contestaţiilor; cele de la facultăţile unde admiterea s-a făcut pe bază de dosare se afişează pe 28 şi 29 iulie), cel mai mare număr de candidaţi a fost la specializarea Medicină, a Facultăţii de Medicină Generală. Pe cele 204 locuri puse la dispoziţia absolvenţilor, s-au înscris 427 de candidaţi, ceea ce înseamnă, în medie, 2,09 candidaţi pe loc. În urma susţinerii probei, au fost respinşi 223 de candidaţi.

CEA MAI MARE NOTĂ OBŢINUTĂ LA PROBA DE CONCURS A FOST 9,91 (MEDIA LA BACALAUREAT A CANDIDATULUI FIIND DE 8,45), ÎN TIMP CE CEA MAI MICĂ NOTĂ A FOST 1,81 (SURPRINZĂTOR, ÎN CONDIŢIILE ÎN CARE MEDIA LA BAC A CANDIDATULUI A FOST 8,77)

La secţia Medicină în limba engleză a specializării, toţi cei 13 candidaţi au fost declaraţi admişi. Un număr mare de candidaţi a fost şi la Facultatea de Farmacie, specializarea Farmacie, unde pe 124 de locuri s-au înscris 276 de absolvenţi de liceu (în medie 2,22 de candidaţi pe loc). Prima medie de admitere a fost 9,96, în timp ce prima medie „de sub linie” (primul picat) a fost 6,62.

PATRU PE LOC Locul trei ca număr de candidaţi înscrişi, însă locul I în ceea ce priveşte concurenţa (potrivit aceloraşi rezultate provizorii) îi revine tot unei specializări din spectrul medical, mai exact Medicină Dentară, din cadrul Facultăţii de Medicină Dentară, unde, pe 42 de locuri, s-au înscris 168 de candidaţi, ceea ce înseamnă, în medie, patru candidaţi pe un loc. Cea mai mare medie de admitere a fost 10 (doi candidaţi au reuşit această performanţă), iar cea mai mică medie cu care s-a intrat a fost 8,2. Candidaţi care au avut medii sub 8,2 au fost declaraţi respinşi. „Ca urmare a numărului mic de locuri aprobate de Ministerul Educaţiei pentru Facultatea de Medicină Dentară, concurenţa în acest an a fost acerbă. Vom solicita, pentru anii viitori, mărirea cifrei de şcolarizare”, a declarat rectorul Universităţii „Ovidius”, prof. univ. dr. ec. Tiberius Epure. Partea bună este că, pentru acest an universitar, Ministerul Educaţiei a alocat un număr mare de locuri finanţate de la bugetul de stat, prin urmare, toţi candidaţii care au fost declaraţi admişi la Facultatea de Medicină Dentară sunt pe locuri fără taxă. A doua sesiune de admitere începe pe 10 septembrie, cu depunerea dosarelor candidaţilor.

La specializările Facultăţii de Litere, din cei 262 de candidaţi înscrişi pe 676 de locuri, doar 237 au fost admişi, ultima medie de admitere fiind de 5,19, la specializarea Jurnalism. Rezultatele iniţiale au fost afişate şi la Facultatea de Educaţiei Fizică şi Sport, unde din cei 92 de candidaţi înscrişi (136 de locuri disponibile), doar trei au fost declaraţi respinşi, cea mai mică medie de admitere fiind 5,82. La cele patru specializări ale Facultăţii de Arte (Interpretare muzicală - Canto, Artele Spectacolului - Actorie, Pedagogie muzicală şi Pedagogia artelor plastice şi decorative), s-au înscris 32 de candidaţi (65 de locuri), toţi fiind declaraţi admişi. În prima sesiunea de admitere au fost depuse, potrivit reprezentanţilor universităţii constănţene, 5.171 de dosare, din care 4.868 pentru cursurile la zi şi 303 pentru forma de învăţământ la distanţă. „În 2012 numărul de înscrieri este comparabil cu cel din 2011, ceea ce înseamnă că admiterea a fost un real succes. Ne-am aşteptat la o scădere cu aproximativ 1.300 de înscrieri din cauza procentului mic de promovabilitate la examenul de bacalaureat şi a scăderii numărului de absolvenţi. Însă, în urma campaniilor ofertei educaţionale a Universităţii în mai multe judeţe şi a noului stil de management am estompat diferenţele. La admiterea din acest an a fost concurenţă acerbă la câteva facultăţi - Ştiinţe Economice, Medicină, Medicină Dentară, Farmacie, Drept. Din păcate, avem şi specializări la care s-au înscris puţini candidaţi, de exemplu Fizică - 2 dosare de înscriere şi Ştiinţa Mediului - 4 dosare depuse”, a declarat rectorul Universităţii „Ovidius”.